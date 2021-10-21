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立委批桃園砂石場濫挖農地 市府列開罰紀錄逾147萬
時代力量立委陳椒華今開記者會，直指桃園八德的財嘉昌公司砂石場違法擴建、濫挖農地恐危害電塔安全，痛罵「主管機關瞎了嗎？」桃園市政府否認縱容，2011年至今已對該砂石場開罰147萬4000元，而市府聯合稽查小組11月底也會全面徹查轄內所有砂石場，若有違規必定重罰。
陳椒華指出，財嘉昌公司申請的合法使用地面積僅7543.37平方公尺，違法使用地面積卻高達2萬1642平方公尺，占比高達74%，且涵蓋農牧用地、水利用地。陳椒華痛罵市府長期縱容違法，座落在違法使用地上的高壓電塔，土石全被挖空，擔憂引發電塔倒塌。
桃園市府副發言人卓芷戎說，市府並無縱容砂石場違法行為，財嘉昌違規使用八德區新興段6筆土地，包括特定農業區農牧用地及水利用地，面積應為1萬5210平方公尺；經台電檢視，目前該座電塔尚屬安全，且周圍有設置混凝土牆及鐵板保護，並遍植綠色植栽，不會有土石滑落、崩塌壓損鐵塔的疑慮。
卓芷戎表示，針對擴大廠區違規部分，經發局依工輔法裁罰4次；違規使用土地部分，地政局依區域計畫法裁罰5次；該公司違反環保法規，環保局已裁罰9次，總金額自2011年迄今共147萬4000元。至於財嘉昌砂石場是否有回填廢棄物，市府後續會釐清。
卓芷戎表示，市府已組成跨局處的砂石場聯合稽查小組，預計11月底前會全面徹查桃園轄內所有砂石場。
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