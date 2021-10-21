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春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

桃園復興區8月至今無預警停電47次 居民受不了

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區公所召開協調會討論無預警停電問題，里長們都到場。記者鄭國樑／翻攝
復興區公所召開協調會討論無預警停電問題，里長們都到場。記者鄭國樑／翻攝

桃園市復興區公所最近因為里長們反映「常常」無預警停電，羅馬公路（118縣道）更是一周停2、3次，區長游正英約好台電今天下午和里長們面對面溝通協調，沒想到早上羅馬公路奎輝里又突然停了兩小時，下午開會的時候北橫霞雲里（臺7線）也回報停電，游正英當場請台電務必想辦法改善，要不然動不動就停電大家怎麼受的了。

游正英說，台電提供的數據顯示8月起到現在無預警停電47次，如果按照這數字推估，復興區一年有三分之一會發生無預警停電，停電主因以樹倒樹枝斷落、飛鼠誤觸居多，其次為打雷造成，台電人員表示已經在執行精進計畫，改善無預警停電的問題，說了一些專業的用語，但是里長們只希望看見效果，不然常常這樣子突然停電，里長變成出氣筒，幾次下來大家都受不了，責怪公所沒做好督促的工作。

里長們反映，如果是刮大風下大雨無預警停電大家還可以接受，但是出大太陽好天氣也停電，實在說不過去，台電應該檢討是不是要調整電線的位置，或者增加加包覆絕緣體的比率。立法委員孔文吉的助理、市議員陳瑛下午都出席協調會，他們和游正英建議台電多管齊下，最好先增加電線絕緣體的包覆率。

羅馬公路無預警停電頻率不低，斷樹或樹倒壓到電線是主因之一。記者鄭國樑／翻攝
羅馬公路無預警停電頻率不低，斷樹或樹倒壓到電線是主因之一。記者鄭國樑／翻攝

停電 台電

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