更新老舊跑道 桃園41校獲中央補助3億元

桃園校園跑道因長期使用加上酸雨、潮濕等因素，導致PU層易劣化，常有鋪面破損、磨擦力不足等情形，經桃園市教育局爭取，今年共有41所學校獲教育部體育署挹注3億元協助更新，預計下個學年度，學生就可使用全新的跑道。

教育局教育設施科長鍾佳惠表示，教育局自2015年至今，已投入將近6億元補助208校修繕跑道與球場，平均每年挹注超過8600萬元整修老舊運動場；此次獲補助修繕的41校學校跑道都是10年以上的老舊跑道，雖平時都有例行維護，但仍有修繕必要，近日獲教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」核定補助，目前已進入需求經費送審階段。

鍾佳惠表示，老舊運動場在整修規畫設計時，須詳實評估跑道PU層厚度以符合使用需求，另視跑道現況評估瀝青混凝土層刨除重鋪厚度，使場地洩水順暢；施工時更須提供各階段足夠的養護時間，由於校園施工多安排於暑假，常有午後陣雨與颱風侵襲，故相關場地濕度與養護時程仍需依規範規定執行。

這次獲核定的41所學校，國小的部分包括桃園區慈文、桃園、北門、同安、南門、東門、蘆竹區錦興、光明、八德區八德、復興區長興、大溪區田心、永福、平鎮區宋屋、山豐、中壢區新明、芭里、自立、觀音區富林、新坡、大潭、龜山區幸福、龜山、龍壽、楓樹、山頂、楊梅區高榮、新屋區蚵間、社子國小。

國中的部分有，八德區八德、龍灘區武漢、桃園區慈文、同德、大園區竹圍、龜山區大崗、楊梅區楊明、瑞源，共8所國中；高中的部分則有八德區永豐、龍潭區龍潭、桃園區武陵、中壢區中壢高商、楊梅區楊梅高中。