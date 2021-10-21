廣告看板光害無法管 桃議員促自治條例快上路

刺眼的LED廣告看板隨處可見，成為都會區新興公害，但議員質疑環保署去年發布「光汙染管理指引」，桃園至今卻尚未訂定自治條例。環保局則表示，中央的管理指引尚未訂定量測標準，地方政府若自行制定自治條例，立法程序不易也易衍生執法爭議。

市議員余信憲表示，桃園區永安路和三民路口、中華路和民族路口、經國路和莊敬路口都裝設大型LED廣告牆，許多路人夜晚行經，都會被閃爍的廣告看板影響視線。

余信憲說，現在路燈、大型廣告看板大多採用省電、高亮度的LED燈，過亮會對眼睛造成傷害，但環保署「光汙染管理指引」上路至今1年半，市府環保局這段時間卻沒有任何取締開罰紀錄，認為市府應超前部署，比照空汙、噪音，訂立光汙染相關防治法律。

住在永安里的張小姐每天通勤都會經過三民路口，她說每到夜晚，電視牆就會特別明顯，尤其當廣告畫面變成白色背景時，感覺十分刺眼。黃先生說，有時候開車經過，會因為燈光太亮瞇一下眼睛，如果因此沒注意到路況發生事故，責任誰要來負？

環保局稽查科長邱于珍表示，今年1至9月稽查案件總件數為1萬3142件，其中光汙染陳情案件為30件，占比僅0.22%，且主要為LED廣告招牌閃爍及照明設備太亮等光害類型占多數。

邱于珍指出，雖然桃園還沒有光汙染相關防治法律，但若廣告招牌燈光閃爍，市府建管處會依「桃園市廣告物管理自治條例」第34條規定開罰；至於廣告招牌設置地點影響到交通，則依「道路交通管理處罰條例」第82條規定，由各目的主管機關進行源頭管理。