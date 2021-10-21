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苗栗通霄海水養殖專區完工3年 占用戶問題未排除遭監委糾正
苗栗縣政府爭取2億多元打造的通霄鎮「海水養殖專業生產區」面積廣達60公頃，3年前完工後由縣府與國有財產署以合作開發方式推動未來的養殖產業，但全案因占用戶問題遲遲未能解決，拖延至今土地仍無法交由縣府代管，最近遭監察委員糾正；國產署與縣府為加速作業及解決問題，已敲定10月底將共同協商並成立推動小組，希望排除占用爭議，讓海水養殖專區早日成為縣內建設亮點。
通霄海水養殖生產專區位於通霄漁港北側，早年是台穩開發案基地，但縣府30年多前開發台穩案失敗，產權糾紛不斷，且遭開發違法魚塭，成為地方多年來難以解決的大爛攤，近年在縣府推動下，協調林務局、國有財產署等單位，並爭取2.3億元進行養殖專區的海水供水及公共設施統包工程，包括海水取水、排水及道路等公共設施，工程2018年初完工。
縣府農業處指出，通霄海水養殖生產專區公共設施完工後，但占用戶問題迄未解決，區內現況全為非法養殖，國產署也一直無法將土地移交縣府代管，後續的養殖、魚電共生標租計畫都受阻，監委9月間至地方巡察質疑全案一再延宕，當地占用戶經國產署清查，目前告發起訴 12人、另有1人經調解願返還占用土地，但仍有4筆目前占用戶不詳，持續調查中；為排除占用問題，國產署已請縣府將養殖區海水取排水門關閉。
農業處表示，海水養殖生產專區後續辦理標租案，當初協商租金收入以國產署占55％、縣府45％的比率分配，但屆時不論以魚電共生或養殖標租處理，目前都必須先排除占用戶問題，國產署才會將土地交由縣府代管，期盼未來推動小組成立後能加速作業。
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