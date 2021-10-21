林智堅訪全球最大復刻古董車廠 要推古董改裝車博覽會

新竹市長林智堅今天（21日）到新竹縣芎林鄉參訪全球最大古董車復刻王「合擎公司」，還找來新竹市香山跑車底盤懸吊系統專業的「隆勤實業」總經理張世輪，一同前往參訪交流；林智堅希望有更多年輕人成為創業家，也要讓大新竹合併升格，串連汽車零件相關產業，舉辦古董改裝車博覽會。

合擎董事長羅修賢看準外國翻修古董車商機，打造客製化古董車零件，更是電影玩命關頭、驚天動地60秒的供應商，羅修賢說他們從家具五金製造業起家，並將鋼材形塑、打磨、電銲的工藝，延伸應用到古董車的修復，未來希望結合新竹市的觀光量能，在知名景點舉辦古董車派對或嘉年華會。

陪同林智堅來訪的隆勤實業總經理張世輪說，他第一次聽到合擎名字是10幾年前在拉斯維加斯的車展活動，知道這些古董車都是台灣製造、新竹製造，讓他很驚艷也很感動，今參訪活動更親眼看到合擎從模具、雷射切割等一條龍產出，讓他很敬佩，看見名副其實的全球古董車復刻王。