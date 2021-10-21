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才剛釀活埋悲劇 桃園砂石場再被爆濫挖農地危及電塔

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。圖／陳椒華辦公室提供

桃園市龜山區一間砂石場日前才發生側牆坍塌意外，造成一名計程車司機遭活埋身亡。時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌，影響竹苗甚至全國供電安全。她也要求，主管機關應盡速依法裁罰，並要求農地回復原狀，返還遭違法占用的水利國有地。

「主管機關眼睛瞎掉了嗎？」陳椒華指出，該砂石場合法使用地面積僅7543.37平方公尺，違法使用地面積達2萬1642平方公尺，違法占比高達74%，且違法擴建使用的是特定農業區的農牧用地和水利用地（國有地），桃園市府和中央相關主管機關卻長期縱容違法，任憑二度擴建，造成農地中央的高壓電塔周圍土石全遭挖空，水土保持和地基安全岌岌可危。

陳椒華表示，以砂石每立方公尺單價300元計算，該砂石場違法濫採土石的不法獲利約6500萬元，而上周陳情人空拍發現，去年農地挖空的部分已遭填埋，回填的土方下是否掩埋廢棄物，桃園市政府也應開挖確認，並與中央相關主管機關聯合稽查，確認違法事實並依法裁罰。

綠色陣線協會理事林長茂痛批，桃園市是包庇違法的天堂，長期放任業者違法，嚴重瀆職，「砂石場的管理單位很多，但出事的時候都互踢皮球．公務員卻都沒責任？這是目前砂石場管理最大的問題」。

桃園市議員簡智翔表示，地方政府對於改善違規業者、維護民眾生命安全的決心，不是喊喊口號說說而已，「我們不能再承受第二個、第三個因負責單位稽查不力而逝去的生命」。時代力量桃園黨部八德區執行長呂宇晟表示，砂石場為所欲為的原因為裁罰太輕，完全罰不怕，呼籲中央和地方單位硬起來執法，「不要讓違法業者認為政府好欺負、把裁罰金額當成空氣」。

時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。記者吳亮賢／攝影
時代力量立委陳椒華今再爆料，八德區財嘉昌公司砂石場違法擴建，開挖農地達10米深，恐造成農地中央的高壓電塔倒塌。記者吳亮賢／攝影

砂石 桃園

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