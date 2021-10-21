竹北AI園區公園滿意度近7成 竹縣還有22座公園準備興建

新竹縣今年8月剛開放的AI智慧園區公園，廣受親子好評，縣府表示根據網路媒體民調民眾滿意度更高達7成，目前新竹縣還有22座公園蓄勢待發，這個月竹北的公24興隆公園及芎林鄉公四水霧公園也即將動工，縣長楊文科則期盼結合民間參與改善公園，打造更多優質的公園。

楊文科談到AI智慧園區公園在網路爆紅，他說他也幾次前往公園關心，看到孩子們開心的模樣，也深感把公園朝共融式改造的方向做對了，也因此才能得到家長和小朋友們認同，他也指出AI智慧園區公園中的遊具都符合國家標準，鉛含量低於標準值，讓家長也能安心。

新竹縣公園參與式工作坊表示，根據這次的網路民調，投票的5120名網友，對新竹縣政府改善縣內公園的表現覺得滿意和非常滿意的將近7成，尤其是新完工開放的AI智慧園區公園，不但知名度高，更有不少外縣市的家長帶著孩子來朝聖。

工作坊也指出，同樣在這次調查中，有在新聞媒體或社群網站聽說過AI智慧園區公園的有60.09％，已經造訪過AI智慧園區公園的也有56.32％，可見這個公園已經成為名符其實的人氣景點，也有人氣網紅來打卡拍照，吸引更多粉絲來朝聖。

縣府產發處表示，新竹縣是全台第2年輕的縣市，因此縣長楊文科也指示重視孩子的遊戲權，3年投入2億元改造22座公園，公園規畫要更貼近民眾需求，對此縣府也舉辦了8場工作坊，廣納不同年齡層、族群意見，透過專業活動流程規畫，讓關心公園議題民眾都能表達想法，讓建築與景觀設計團隊能聆聽使用者經驗，期盼成功打造新竹縣「好玩的公園就在我家」藍圖。