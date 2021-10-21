清除垃圾魚大作戰 桃市議員建議保價收購

桃園有千塘之鄉美名，但許多埤塘、河川被外來物種琵琶鼠魚侵占，嚴重影響原生物種棲息；市府雖與民間協會合作清除，但市議員周玉琴認為效率不彰，建議農業局保價收購，增加清除量能。農業局表示，今年因為新冠肺炎疫情關係，清除作業有延宕，但年底前會進行，而收購辦法牽涉捕撈魚隻後續處理問題，尚須時間研議。

周玉琴表示，琵琶鼠魚俗稱「垃圾魚」，在台灣沒有天敵，加上環境適應力極強，很多河川都看得到它的身影，但因為外殼堅硬，體內又有不少寄生蟲，不具經濟價值。有民眾向水利會、農水署租用埤塘從事漁牧經濟，但琵琶鼠魚可能隨著埤塘換水，從水閘門游進埤塘，結果民眾投放的飼料都被牠們吃掉，經濟效益大受影響。

周玉琴也說，琵琶鼠魚會經由水閘門從河川流進埤塘，也有可能循水閘門在游回河川，跑到其他流域，生態浩劫恐怕擴大。

農業局長郭承全表示，市府已與台灣海洋保育永續基金協會、桃園養殖協會共同合作，擬定琵琶鼠魚清除計畫，將以人工捕撈方式移除。

農業局補充，目前已選定農水署13口琵琶鼠魚入侵嚴重的埤塘辦理清除作業，原本上半年度就要進行，但疫情攪局，協會無法作業，所以延到年底進行，預計會做到明年初。至於保價收購辦法，此部分牽扯到收購的魚後續該怎麼處理，處理成本上無法計算，所以還要再研議。