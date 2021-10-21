職安意識向下紮根 桃市職業安全體驗教育首度走入校園

桃園市近期傳多起工安事故，如何改善職業安全受矚目，為讓職安文化向下紮根，市府勞動局舉辦4場校園宣導活動，設計闖關活動讓國、高中生接觸職業安全知識，提升自我防護意識，讓學生日後就學、就業或假日打工，都能遠離職場危害。

桃園市勞檢處指出，為使職業安全衛生相關知識及觀念向下扎根，勞檢處推出「110年度桃園Get ready職安文化躍進校園活動」，設計六大主題職安闖關體驗活動，9月分別在仁美國中、富岡國中、龍岡國中辦理3場宣導活動，昨天最後一場在羅浮高中落幕，盼強化學生職業安全衛生意識。

市府秘書長黃治峯表示，今年突破既的教學形式，首度規劃職業安全衛生教育入校園，以科技體驗互動幫助學生理解，以「動手做」強化職安衛生意識，日後就學、就業或打工才能遠離職場危害，盼達到全民工安的目標。