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職安意識向下紮根 桃市職業安全體驗教育首度走入校園
桃園市近期傳多起工安事故，如何改善職業安全受矚目，為讓職安文化向下紮根，市府勞動局舉辦4場校園宣導活動，設計闖關活動讓國、高中生接觸職業安全知識，提升自我防護意識，讓學生日後就學、就業或假日打工，都能遠離職場危害。
桃園市勞檢處指出，為使職業安全衛生相關知識及觀念向下扎根，勞檢處推出「110年度桃園Get ready職安文化躍進校園活動」，設計六大主題職安闖關體驗活動，9月分別在仁美國中、富岡國中、龍岡國中辦理3場宣導活動，昨天最後一場在羅浮高中落幕，盼強化學生職業安全衛生意識。
市府秘書長黃治峯表示，今年突破既的教學形式，首度規劃職業安全衛生教育入校園，以科技體驗互動幫助學生理解，以「動手做」強化職安衛生意識，日後就學、就業或打工才能遠離職場危害，盼達到全民工安的目標。
勞檢處指出，本次宣導活動規劃噪音危害預防、施工架作業、危險化學品認識、感電預防、認識局限空間、職安你比我猜、職安短劇、職安影片展映及有獎徵答等多個環節，並透過建置Kahoot線上職安題庫，結合現場體驗雙管齊下，不只單方面傳授知識，更是寓教於樂，傳達不同工作環境中的危害與預防措施，盼強化全市勞動環境安全衛生危害預防的觀念，降低安衛事故發生率。
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