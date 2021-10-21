不用等升格！時力竹市議會黨團籲林智堅重視3教育困境

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題，在地綠營響應認為有助新竹教育、交通等發展，但時代力量新竹市議會黨團不認同，今天開記者會提出新竹市學區劃分、跨校選修與代理教師聘期都出現困境，「合併升格並非教育萬靈丹，也是本末倒置」，籲林智堅不用等合併升格，從現在就可以開始著手改善，正視新竹市教育的發展困境。

時代力量議員蔡惠婷、林彥甫與廖子齊今天齊聚議會黨團辦公室開記者會，蔡惠婷率先提及，新竹市人口最多的東區，學區爆炸問題難解，但學區檢討劃分卻裹足不前，新竹縣則早已強力執行居住事實查核，新竹市家長只能捨近求遠，讓孩子跨區就讀。

「希望林市長站出來回應，終結新竹市家長的痛苦與壓力！」蔡也提到，學區檢討最根本問題還是應該推動各校均質發展，「每間離家近的學校都是最好的選擇」，同時調整學區、加強居住事實查核，不該老是喊合併升格，應該正視眼前最根本的問題。

林彥甫則提及，108課綱的選修課程，市府應積極推動跨校選課，但新竹市公車班次不密集，讓跨校選課出現瓶頸，同樣對比新竹縣，竹縣府早就補助學校交通車費用，已有3校合作跨校選修，讓孩子有機會多元適性學習，這同樣不用等合併升格就能做！

出身香山區的廖子齊也為代理老師發聲，苗栗縣代理老師聘期11個月，但新竹市聘期僅8月20日到隔年7月1日，無形間造成人才流動，香山區學校多屬不山不市，有缺額到了十多招都招不到，苗栗縣財政不比新竹市，為何仍能給代理老師更好待遇，「可見改善代理老師勞動條件不用等升格」，癥結全在首長的意志，否則升格也是枉然。

市府回應，「議員所提的校際資源整合議題，透過大新竹合併，更能做資源整合」，例如竹市各校透過線上學習進行教育資源共享，若縣市合併，學生能有更多元的課程選擇，另竹縣市合併升格增加預算分配，也能比照直轄市，提供代理教師更好條件。

針對關埔學區問題，竹市府皆有充足名額提供給應屆入學孩子，竹市府也持續透過新設學校與校舍增加學生名額、總量管制、學區滾動檢討，保障孩子就近入學權益。

議員所指關埔地區學區是依當地生活圈劃分，市府教育處年年針對學區進行滾動式調整，並以維護學齡學生的就學權益進行學區劃分。因應人口增加，關埔國小新校舍已開放低、中年級生入學，龍山國小新校舍今年也增加31間教室量體並解除總量管制，光武國中新校舍也正規畫中。