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新竹光臨藝術節光雕展演來了 這5路段周末交通管制
2021新竹市光臨藝術節光雕展演活動明天起一連10天登場，由於多個展演點都在市區、交通幹道旁，市府將在連續2個周末的活動期間在5個路段實施路段交通管制，提醒用路人做好行程規畫，並配合警察指揮改道，以維護交通安全。
新竹市政府已在日前發布公文，依據道路交通管理處條例第五、六、十條及相關法令，22日至10月至24日、29日至31日共6天因應光臨藝術節活動需求，都將進行道路交通管制，相關單位也已在路口掛上告示牌，提醒用路人注意，可提前改道通行。
5個管制路段與時間分別為，新竹市中正路（北大路-圓環）；府後街（北大路-中正路96巷）；世界街（中正路-文化街）；中央路（中正路-文化街）晚上5點到11點實施封街管制。另，文化街（中央路-仁義街）晚上5點到11點改為雙向通行。
市府指出，光雕展演古蹟有新竹車站、站前客運商業大樓、車站後站公竹路建築群、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳、第一信用合作社、新竹美術館、聖母聖心主教座堂共9處；光臨藝術節期間，每逢周五、六、日，在光雕展演沿線（親水公園、新竹市議會前廣場及中正路）晚上6點至9點間，將有66場街頭藝人輪番上陣，周六日晚上5點起護城河畔也有光臨市集，超過100家全台文創攤位齊聚。
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