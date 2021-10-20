影／竹市光臨藝術節壓軸秀 北大教堂光雕搶先亮相

新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今晚6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，由團隊採3D影像打造史詩般電影特效，故事訴說教堂當年面臨戰火後扎根新竹重生歷程，吸引民眾一睹為快。

市長林智堅晚上也和天主教新竹教區主教李克勉、當若科技藝術公司策略總監周杰璁等人，到聖母聖心主教座堂欣賞光雕首映，林直呼「意猶未盡」，他也歡迎民眾把握光臨藝術節光雕展演10天展期，造訪竹市欣賞藝術家的光雕創作，感受老建築之美。

林智堅提到，台灣燈會因疫情停辦後轉型為光臨藝術節展出，透過光雕呈現建築古蹟群的全新樣貌與歷史故事，北大教堂是新竹重要信仰中心，光雕展演「拂曉之翼」不僅與建築對話，也呈現建築背後代表的歷史意義，值得欣賞。

周杰璁說明，「拂曉之翼」光雕展演全長4分鐘，主要呈現「信仰」，1951年天主教神父因戰亂來台興建天主教堂，原址在日治時代曾被轟炸過歷經動盪，但信仰總帶給人重新站起來的力量，如同民眾以信念度過疫情難關，藉由作品找回內心平靜與希望。

「拂曉之翼」由專業特效團隊康普非司（COMPUTERFACE）首度由科技界跨界製作3D光雕投影，伴隨磅礡音樂，彷彿電影場景。康普非司團隊介紹，展演先由白鳥帶領觀眾進入旅程，鐵鍊、巨石、大火象徵面臨危機，大雨、露水則象徵洗滌心靈，並透過鋪紅磚、建築教堂手法描繪經歷困難後重生，最後以點亮蠟燭寄予祈福之意。

林智堅說，竹市10月限定藝術盛事光臨節開幕式22日盛大登場，活動從22日至31日，每晚18點至22點登場，由跨國藝術家攜手創作，在舊城區9處古蹟建築，展出光雕投影，包含新竹車站、站前客運商業大樓、車站後站公竹路建築群、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳、第一信用合作社、新竹美術館、聖母聖心主教座堂。

市府今天也宣布號召全市商圈200家友善店家，提供充電、Wifi、廁所、親子友善服務，也與易遊網、島內散步、見域工作室合作，分別推出包辦車票、住宿套裝、深度旅遊、單車旅遊等雙日遊、單日輕旅行遊程，邀請民眾來新竹住兩晚，參與大新竹今年藝文盛事。