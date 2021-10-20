快訊

F-16A演習返航發現蒙皮破損 空軍初判炮彈射出破裂導致

時隔三年終於見面 真子公主一聽見未婚夫的腳步聲就哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹市光臨藝術節壓軸秀 北大教堂光雕搶先亮相

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影

新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今晚6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，由團隊採3D影像打造史詩般電影特效，故事訴說教堂當年面臨戰火後扎根新竹重生歷程，吸引民眾一睹為快。

市長林智堅晚上也和天主教新竹教區主教李克勉、當若科技藝術公司策略總監周杰璁等人，到聖母聖心主教座堂欣賞光雕首映，林直呼「意猶未盡」，他也歡迎民眾把握光臨藝術節光雕展演10天展期，造訪竹市欣賞藝術家的光雕創作，感受老建築之美。

林智堅提到，台灣燈會因疫情停辦後轉型為光臨藝術節展出，透過光雕呈現建築古蹟群的全新樣貌與歷史故事，北大教堂是新竹重要信仰中心，光雕展演「拂曉之翼」不僅與建築對話，也呈現建築背後代表的歷史意義，值得欣賞。

周杰璁說明，「拂曉之翼」光雕展演全長4分鐘，主要呈現「信仰」，1951年天主教神父因戰亂來台興建天主教堂，原址在日治時代曾被轟炸過歷經動盪，但信仰總帶給人重新站起來的力量，如同民眾以信念度過疫情難關，藉由作品找回內心平靜與希望。

「拂曉之翼」由專業特效團隊康普非司（COMPUTERFACE）首度由科技界跨界製作3D光雕投影，伴隨磅礡音樂，彷彿電影場景。康普非司團隊介紹，展演先由白鳥帶領觀眾進入旅程，鐵鍊、巨石、大火象徵面臨危機，大雨、露水則象徵洗滌心靈，並透過鋪紅磚、建築教堂手法描繪經歷困難後重生，最後以點亮蠟燭寄予祈福之意。

林智堅說，竹市10月限定藝術盛事光臨節開幕式22日盛大登場，活動從22日至31日，每晚18點至22點登場，由跨國藝術家攜手創作，在舊城區9處古蹟建築，展出光雕投影，包含新竹車站、站前客運商業大樓、車站後站公竹路建築群、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳、第一信用合作社、新竹美術館、聖母聖心主教座堂。

市府今天也宣布號召全市商圈200家友善店家，提供充電、Wifi、廁所、親子友善服務，也與易遊網、島內散步、見域工作室合作，分別推出包辦車票、住宿套裝、深度旅遊、單車旅遊等雙日遊、單日輕旅行遊程，邀請民眾來新竹住兩晚，參與大新竹今年藝文盛事。

另，光臨藝術節期間，每逢周五、六、日的晚上6點到9點間，在光雕展演沿線（親水公園、新竹市議會前廣場及中正路），將有66場街頭藝人輪番上陣，周六、日傍晚5點起護城河畔也有光臨市集，超過100家全台文創攤位齊聚。

2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影
2021新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今天晚上6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，吸引民眾欣賞。記者張裕珍／攝影

新竹 建築 教堂 藝術節 林智堅

延伸閱讀

餐飲油煙異味惹人厭 竹市祭補助防汙設備最高5千元

楊文科竹市參加活動與林智堅同台 兩人隔空喊話大新竹

小農新鮮蔬果底加啦！竹市農會舊穀倉搖身變農民直銷站

新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

相關新聞

莫德納第2劑長者「1人占2位」 苗縣衛生局：還有2階可預約

公費疫苗預約平台第12期規畫BNT疫苗第1劑、莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段預約及接種，今天中午第1階段的預約截止，...

影／竹市光臨藝術節壓軸秀 北大教堂光雕搶先亮相

新竹市光臨藝術節重頭戲「光雕展演」周五登場，今晚6點搶先首映聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」，由團隊...

自己蓋的網紅打卡景點竟沒宣傳 桃園客家局挨批

桃園市客家事務局斥資4.5億元在永安漁港打造海螺館，如今已是熱門打卡景點，相關活動也不少，但市議員劉曾玉春發現客家局官網...

年資照算還支薪！桃市鼓勵教師公費進修「名額僅12位」

桃園市從110學年度起，每年將獎勵12名各級市立學校教師「帶職、帶薪」，至國內外全時進修，進修期間年資可併計且支給薪俸，...

桃園綠線第一台潛盾機動工開挖 鄭文燦：6地下站新里程

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程潛盾機挖掘動了，市長鄭文燦今天下午在蘆竹區主持綠線地下段第一台潛盾機動工典禮，由日本...

桃園大溪公車站智慧站牌被破壞 警方鎖定男子白天下手

桃園市大溪公車站智慧型看板至少3個站被惡意破壞，市議員陳治文服務處接到民眾反映後，請市政府相關單位修復和追查破壞者，初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。