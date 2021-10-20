自己蓋的網紅打卡景點竟沒宣傳 桃園客家局挨批

桃園市客家事務局斥資4.5億元在永安漁港打造海螺館，如今已是熱門打卡景點，相關活動也不少，但市議員劉曾玉春發現客家局官網都沒有介紹，許多資訊還停留在9月份，認為宣傳不力；客家事務局表示，海螺館活動有請承辦廠商宣傳，活動訊息也有利用客家局臉書粉絲團或Youtube宣傳。另外，已加緊整理館舍相關資訊，近日將更新官網內容。

劉曾玉春指出，客家事務局日前在工作報告有介紹海螺館落成，陸續也有乙未保台紀念公園啟用，但官方網站看不到相關介紹，藝文活動資訊也停留在9月份，許久未更新，等於閒置。辦活動就是希望民眾到館舍參觀遊玩，但官方網站沒介紹，如何吸引民眾前來。

劉曾玉春認為客家局有官網可以幫忙行銷宣傳，應該好好利用，不要等到活動接近才用動員方式撐場面。

客家局表示，相關活動都有請承辦廠商宣傳，各家局也有利用時下年輕人常用的臉書和Youtube做行銷。官網遲未更新，主要是希望內容能與網路社群有所區別，提供民眾更完整、更詳盡的資訊，所以會花費較多時間，目前已經趕製，預計近期就能完成。