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年資照算還支薪！桃市鼓勵教師公費進修「名額僅12位」
桃園市從110學年度起，每年將獎勵12名各級市立學校教師「帶職、帶薪」，至國內外全時進修，進修期間年資可併計且支給薪俸，還補助3萬元作為出差旅費，讓績優教師及行政人員享有大學教授級的進修條件。教育局表示，自消息公告以來已接到不少詢問電話。
教育局國中代理科長蔡聖賢表示，「國內外全時進修研究」計畫每年預計會補助12名教師進修，其中9個名額會提供教學績優的教師申請，另3個名額則先保留給兼任行政職的教師。教師申請計畫必須撰寫計畫書、準備面試及口試，再由教育局設立委員會，綜合評審出12名人選。
蔡聖賢表示，通過申請的教師，除可公假帶職、帶薪赴國內外全時進修研究外，還補助3萬元，作為國內外進修研究期間國內出差旅費、辦理社群研討會及進修研究所需相關費用，也包含成績合格科目的學費、雜費、學分費及學分學雜費等。
蔡聖賢說，申請截止日期為10月29日，最快明年暑假可以開始執行國內外進修，目前還沒有人正式送件，呼籲有興趣的人要趕緊把握機會，申請受理窗口為青溪國中教務處。
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