桃園天空纜線雜亂 將訂自治條例管理

桃園道路天空常被雜亂電纜線遮蔽，不僅影響市容，也有管線裸露、短路的安全疑慮，引發市議員關切。工務局表示，目前全市電纜已有51%地下化，還未地下化的部分，目前也有清整計畫，待明年管理纜線的地方自治條例修訂，未申請就亂牽管線者，將依法裁罰或剪線。

議員徐景文表示，桃園升格直轄市已經7年多，但許多街道天空仍可見到台電纜線、有線電視業者纜線、監視器訊號線、路燈及號誌燈的電源線，雜亂不堪，橫跨各大路口，不僅難看，也容易因風災受損，或被車身較高的大型車勾住扯壞，衍生火災或停電情事。

市長鄭文燦表示，桃園升格之前，詮釋電纜地下化大約42%，上任以後有陸續進行，但工程經費相當高，如果要達到60%，大概還需要幾百億元；工務局長賴宇亭表示，全市電纜地下化目前已經51%，短期沒辦法地下化的地區，也有天空纜線清整計畫，盡量將所有纜線整理成一束，自2018年至今大約整理了240公里，計畫將持續到明年。

養工處也補充，有關管理纜線的地方自治條例目前也在規畫，預計明年能訂出辦法，未來沒有許可就架設纜線，將依法開罰或剪線。不過，由於地下化工程目前只進行差不多一半，還不看出來那些纜線是亂牽亂拉，可能要等地下化超過6、7成，天空乾淨了，才有辦法開罰。

另外，議員劉曾玉春也發現多處路燈、號誌控制箱的電線裸露，有的接合處僅膠帶纏繞，除了擔心下雨天漏電造成危險，也擔心電線高度跟小孩差不多，對小孩造成危害；工務局回應，這種情況是不允許的，也不應該發生，會請養工處做全面清查。