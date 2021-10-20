桃園綠線第一台潛盾機動工開挖 鄭文燦：6地下站新里程

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程潛盾機挖掘動了，市長鄭文燦今天下午在蘆竹區主持綠線地下段第一台潛盾機動工典禮，由日本技師視訊指導、國人組裝完成的2台小圓潛盾機自中正北路往桃園火車站方向開挖，鄭文燦表示，桃園車站到國1的中正北路出土段設置6個車站，北段工程斥資190億元，採地下潛盾工程，綠線第一台潛盾機動工，也是綠線捷運的里程碑。

桃園捷運綠線27.8公里，自G03至G12站為地下工程段、其他為地上高架工程段，率先展開潛盾施工的GC03標地下段工程，行經桃園區中正路，全長5.79公里，設置G07站至G12站共6個地下捷運車站，配置4台潛盾機，由日本設計製造、分解來台，因為疫情影響，日本技師無法來台現場指導，並透過視訊指導下，全部由國人在台組裝潛盾機完成。

鄭文燦宣布2台小圓（標準型）潛盾機（直徑6.24公尺）運轉動工，捷工局表示，該標準型潛盾機自中正北路北出口段、G12站啟動，該路路幅30公尺，潛盾機左右平行沿中正路段挖掘至G10大興西路站共3站，長約2.7公里，每天以6公尺潛盾挖掘，預定2023年完工。

另G10到G07桃園車站共3站地下段，因中正路路幅僅15公尺太小，為保留景福宮（大廟）旁繞道，向部分民宅徵收地下權穿越獲同意，該段地下工程，將由2台中圓潛盾機（直徑8.384公尺）預定明年施工挖掘作業。