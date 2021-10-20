快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園綠線第一台潛盾機動工開挖 鄭文燦：6地下站新里程

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園捷運綠線GC03標第一台潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影
桃園捷運綠線GC03標第一台潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程潛盾機挖掘動了，市長鄭文燦今天下午在蘆竹區主持綠線地下段第一台潛盾機動工典禮，由日本技師視訊指導、國人組裝完成的2台小圓潛盾機自中正北路往桃園火車站方向開挖，鄭文燦表示，桃園車站到國1的中正北路出土段設置6個車站，北段工程斥資190億元，採地下潛盾工程，綠線第一台潛盾機動工，也是綠線捷運的里程碑。

桃園捷運綠線27.8公里，自G03至G12站為地下工程段、其他為地上高架工程段，率先展開潛盾施工的GC03標地下段工程，行經桃園區中正路，全長5.79公里，設置G07站至G12站共6個地下捷運車站，配置4台潛盾機，由日本設計製造、分解來台，因為疫情影響，日本技師無法來台現場指導，並透過視訊指導下，全部由國人在台組裝潛盾機完成。

鄭文燦宣布2台小圓（標準型）潛盾機（直徑6.24公尺）運轉動工，捷工局表示，該標準型潛盾機自中正北路北出口段、G12站啟動，該路路幅30公尺，潛盾機左右平行沿中正路段挖掘至G10大興西路站共3站，長約2.7公里，每天以6公尺潛盾挖掘，預定2023年完工。

另G10到G07桃園車站共3站地下段，因中正路路幅僅15公尺太小，為保留景福宮（大廟）旁繞道，向部分民宅徵收地下權穿越獲同意，該段地下工程，將由2台中圓潛盾機（直徑8.384公尺）預定明年施工挖掘作業。

鄭文燦表示，該潛盾地下段工程6個車站站體連續壁開挖近2年多，潛盾工程動工以大興西路為界，分大興西路到中正北路出土段、大興西路到桃園車站，施工要注意工安、品質和效率，減少城市環境破壞，他特別感謝綠線沿線所有居民支持，會做好交維計畫，減少市民的交通不便。

桃園市長鄭文燦（左三）宣布桃園捷運綠線GC03標潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）宣布桃園捷運綠線GC03標潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左六）宣布桃園捷運綠線GC03標潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左六）宣布桃園捷運綠線GC03標潛盾機動工開挖。記者曾增勳／攝影
桃園捷運綠線GC03標2 台潛盾機動工延中正北路平行開挖。記者曾增勳／攝影
桃園捷運綠線GC03標2 台潛盾機動工延中正北路平行開挖。記者曾增勳／攝影

桃園 鄭文燦 捷運

延伸閱讀

3Q罷免案 鄭文燦：他只是一個小黨的唯一立委

桃園好市乘雙券開放登記 全國不分齡皆可抽籤

陳時中選桃園市長？鄭文燦：基本上都是報派

輕運量改中運量 桃園捷運棕線綜合規劃修改重新送審

相關新聞

莫德納第2劑長者「1人占2位」 苗縣衛生局：還有2階可預約

公費疫苗預約平台第12期規畫BNT疫苗第1劑、莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段預約及接種，今天中午第1階段的預約截止，...

年資照算還支薪！桃市鼓勵教師公費進修「名額僅12位」

桃園市從110學年度起，每年將獎勵12名各級市立學校教師「帶職、帶薪」，至國內外全時進修，進修期間年資可併計且支給薪俸，...

桃園綠線第一台潛盾機動工開挖 鄭文燦：6地下站新里程

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程潛盾機挖掘動了，市長鄭文燦今天下午在蘆竹區主持綠線地下段第一台潛盾機動工典禮，由日本...

桃園大溪公車站智慧站牌被破壞 警方鎖定男子白天下手

桃園市大溪公車站智慧型看板至少3個站被惡意破壞，市議員陳治文服務處接到民眾反映後，請市政府相關單位修復和追查破壞者，初步...

餐飲油煙異味惹人厭 竹市祭補助防汙設備最高5千元

住商混合區餐飲店面油煙、異味飄散，不時引來居民反感，新竹市1年受理300多件陳情，去年祭出餐飲業防制設備設置補助作業辦法...

網路代替馬路 區域醫院醫師遠距南庄衛生所看診

苗栗縣南庄鄉醫療資源匱乏，縣政府結合在地國家衛生研究院「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，運用遠傳電信5G 遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。