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桃園大溪公車站智慧站牌被破壞 警方鎖定男子白天下手

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪新街尾站的公車智慧站牌被敲碎，警方鎖定一名男子涉案，站牌也已經換新。記者鄭國樑／翻攝
大溪新街尾站的公車智慧站牌被敲碎，警方鎖定一名男子涉案，站牌也已經換新。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪公車站智慧型看板至少3個站被惡意破壞，市議員陳治文服務處接到民眾反映後，請市政府相關單位修復和追查破壞者，初步查出老街附近的「新結街尾」站牌，是一名男子所為，上周大白天馬路上人車多的時候，用不明的鈍器敲破LCD材質的智慧站牌。

警方已經確認這名男子的身分，因為人已經不在大溪住所，正設法通知道到案說明，至於另外兩個車站都是崎頂站，一個是進大溪，一個是反方向離開大溪車站站牌，初步研判為同一名男子涉案，警方已經通知他到案說明。

陳治文服務處表示，接到民眾反映後就請相關單位追查，警方昨晚已經查出涉嫌毀損新街尾站牌的男子，年約40歲，過去常現身大溪舊城區遊蕩，派出所員警從監視器畫面就認出他，只見他大白天毫不掩飾，就敲壞公車站牌，畫面上看不出是不是有喝酒或精神恍惚的狀態，警方追查他的行蹤時發現人不在大溪。交通局已經把被破壞的3個智慧型公車站牌全部換新，方便民眾搭車的時候能掌握公車進站的即時資訊。

公車 桃園 監視器

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