餐飲油煙異味惹人厭 竹市祭補助防汙設備最高5千元

住商混合區餐飲店面油煙、異味飄散，不時引來居民反感，新竹市1年受理300多件陳情，去年祭出餐飲業防制設備設置補助作業辦法，今年持續受理申請，每案最高補助5千元；竹市環保局提醒，環保署今年2月新訂「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，營業規模達一定面積以上餐飲業須納管，已陸續開始清查，不符者須配合改善。

新竹市為都會型城市，市府環保局觀察，因轄內住宅不少住商混合型態，住家1樓為餐飲店家，油煙異味飄散容易影響住戶，也讓陳情檢舉案件居高不下，像是臭豆腐、燒烤店等樣態都有，環保局稽查時檢視是否有裝汙染防治設備，經輔導多數都會配合。

新竹市環保局今年也再推出新竹市餐飲業者防制設備設置補助作業辦法，只要是固定店面且完成公司或商業登記或屬合法設在攤販集中區內攤販可提出申請，最高可補助裝設油煙汙染防制設備金額2分之1，最高上限5000元，即日起至11月30日截止申請。

另，環保署今年2月訂定發布「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，納管全國營業規模達1000平方公尺或300座位數以上餐飲業，明年初必須裝設汙染防制設施並定期清潔保養、記錄防制設備操作情形，也同樣適用新竹市推出的設備設置補助作業辦法。

環保局空氣汙染及噪音防制科科長李正怡說，管制對象多數為飯店、會館或百貨公司內美食街、餐飲業或公民營企業、機關或學校內設置餐廳等，經系統查詢粗估新竹市有100家以上餐飲業須被納管，但前幾個月因為疫情影響稍有暫緩，近期持續清查中，尚無確切數據。

李也提到，依據環保署法規，包括油煙處理設備設置距離、面積與設計處理風量都有一定規範，通常大型餐飲業者都會有裝設相關設備，但實際裝設情形與效能是否符合法規要求，都必須現場認定，目前正處法規緩衝期，環保局人員在現勘時，就會逐一輔導業者改善，以利明年初開始符合管理辦法規定。