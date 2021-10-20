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莫德納第2劑長者「1人占2位」 苗縣衛生局：還有2階可預約

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公費疫苗預約平台第12期規畫BNT疫苗第1劑、莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段預約及接種。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公費疫苗預約平台第12期規畫BNT疫苗第1劑、莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段預約及接種。圖／苗栗縣政府提供

公費疫苗預約平台第12期規畫BNT疫苗第1劑、莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段預約及接種，今天中午第1階段的預約截止，但莫德納第2劑預約部分，苗栗縣有些已造冊的65歲以上長者仍上平台預約，出現類似「一人在兩家餐廳訂位」的現象，因名額被占，以致部分55至64歲者無法成功預約；苗栗縣衛生局強調，第1階段符合條件但預約不到的民眾不必擔心，因第12期疫苗預約分兩階段，可在第2階段預約，時間晚幾天一樣可接種到。

衛生局指出，第12期平台疫苗接種，苗栗縣符合預約條件人數分別是，莫德納1萬6337人、AZ疫苗2萬6264人及BNT疫苗4萬7356人，總計有8萬9957人可收到簡訊進行預約，衛生局依可預約數及疫苗配撥數規畫開設足夠的施打量能。

但平台為全國性系統，民眾可選擇跨鄉鎮市，甚至跨縣市施打疫苗，且縣內及長者第2劑莫德納採造冊免預約，不過仍有部分長者自行上平台預約，因此造成部分符合接種條件民眾預約不到名額的情形發生，其中55至64歲及部分幼教老師的莫德納第2劑共有1800個符合預約資格的名額，但其中有994個名額是已造冊的長者上平台預約走。

衛生局強調，這種現象不會影響符合資格者施打的權益，因為第12期疫苗預約分2階段，若第1階段預約不到，可在第2階段預約，BNT及莫德納第2階段預約時間為10月25日上午10點到27日中午12點，AZ為10月26日上午10點到27日中午12點可進行預約；完成預約的鄉親屆時可依預約的施打點、約定時間前往即可。請記得先備好身分證、健保卡、第2劑所需之疫苗接種紀錄卡（小黃卡）和先下載及填寫意願書以節省等待時間。

衛生局 莫德納 苗栗縣

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