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網路代替馬路 區域醫院醫師遠距南庄衛生所看診

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌等人今天在南庄鄉衛生所啟動5G遠距診療智能照護服務，減少就醫不便。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌等人今天在南庄鄉衛生所啟動5G遠距診療智能照護服務，減少就醫不便。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉醫療資源匱乏，縣政府結合在地國家衛生研究院「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，運用遠傳電信5G 遠距會診平台，病人可以就近在南庄鄉衛生所，接受區域教學醫院頭份市為恭紀念醫院專科醫師診療，不用路途跋涉。

南庄鄉內僅有衛生所及2家診所，鄉民身體不適，常須長途跋涉就醫，縣政府把今年定為苗栗縣遠距醫療元年，縣長徐耀昌、國衛院主任秘書吳秀英、遠傳電信總經理井琪、為恭醫院院長陳振文等人，今天在南庄鄉衛生所啟動5G遠距診療智能照護服務，減少就醫不便，縣議員楊文昌、黎煥強及南庄鄉長羅春蓮等人也到場。

現場示範在衛生所病患、醫師端，經遠端專科醫師、醫院，提供眼科眼底鏡視訊遠距會診服務，後續更結合糖尿病5G遠距衛教照護，由糖尿病衛教員解答日常控糖問題，協助學習血糖監測、用藥等自我照護技能，並透過血糖機量測，即時上傳數據至雲端平台，供病患自我檢視、家人關懷健康狀況，並連結醫院構機的遠距追蹤照護。

陳振文指出，視網膜病變為糖尿病常見合併症，早期症狀不明顯，但眼科在偏鄉是比較少的專業科別，再加上新陳代謝科、家醫科合作，利用遠距與5G速度，全方位診療可以降低合併症危害。

徐耀昌表示，遠距醫療以網路取代馬路，用創新、多元醫療服務照護模式提升糖尿病患者就醫便利性，專科醫師可照顧到更多病患，將來也會在泰安、獅潭等偏鄉啟用視訊遠距會診服務，讓醫療資源普及到各個角落。

遠距 衛生所 南庄

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