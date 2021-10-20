桃園華泰名品城11月起禁菸 違者最高可罰1萬元罰鍰

桃園市目前已有2811處設立為禁菸場所，但自11月起將增設華泰名品城的戶外休憩區及所屬周邊區域，推動無菸購物，若癮君子於華泰名品城公告禁菸範圍吸菸，依菸害防制法最高可處1萬元罰鍰，業者提供吸菸有關器物，最高可處5萬元罰鍰。

衛生局長王文彥表示，依衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，桃園市18歲以上成人吸菸率自2011年18.6％下降至去年12％，但室外公共場所二手菸暴露率，自2011年40.2％升高至去年54.3％，因此為提升民眾休憩與購物的優良環境品質，公告指定華泰名品城於11月1日起戶外休憩區及所屬周邊區域全面禁菸，以減少二手菸危害與亂丟菸蒂情形。

華泰名品城公告禁菸範圍為高鐵北路一段、青埔路一段、華泰名品城大道及青昇路間區域，包括戶外休憩區、華泰名品城與機場捷運A18站連通天橋、青埔路一段與華泰名品城大道路口戶外機車停車場及華泰名品城大道。

衛生局指出，目前公告禁菸場所總計2811處，包括1條無菸老街、6座無菸廟宇、33處無菸辦公場所周圍環境、327座無菸公園、281處高中職以下學校周邊環境、356座公車候車亭，1805處連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓及庇廊等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康