桃園好市乘雙券開放登記 全國不分齡皆可抽籤
桃園市搭配中央振興五倍券，推出紙本加碼「桃園好市乘雙券」，今天起開放登記抽籤至11月4日，預計11月6日可查詢抽籤結果，全國民眾不限年齡皆可上網登記抽籤。
桃園市長鄭文燦今天在臉書（Facebook）發文表示，「桃園好市乘雙券」獎項總計有23.1萬份，包括200元振興五倍券換400元桃園好市乘雙券（10萬份）、500元換1000元（10萬份）、1000元換2000元（3萬份），以及5000元換1萬2000元（1000份）。
鄭文燦表示，桃園好市乘雙券抽籤的登記時間，自即日起至11月4日，依身分證末碼單雙號分流登記，全國民眾不限年齡皆可上網登記抽籤，預計11月5日進行抽籤，11月6日即可查詢抽籤結果。
鄭文燦表示，桃園好市乘雙券取券期間為11月12日上午9時至12月31日，使用期間則為11月12日上午9時至明年的4月30日，期盼帶動桃園買氣、刺激在地消費。
桃園市政府經濟發展局表示，民眾中籤後依中籤獎項，持對應的紙本振興五倍券，至配合的合作超商通路兌換好市乘雙券，即可前往桃園市配合收好市乘雙券的傳統市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業及合法登記店家等店家使用。
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