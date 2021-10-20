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後龍秋季健走連辦7年 今年11月6日登場挑戰全程7.4公里
苗栗縣後龍鎮每年秋季推出的健走活動，今年因疫情影響延至11月6日舉辦，名額共3000人，鎮公所歡迎民眾踴躍參加，目前到鎮公所現場報名的名額仍有800個，鎮公所歡迎大家參與，體驗全程7.4公里的健走活動。
後龍鎮公所指出，從2015年開始，後龍鎮公所每到秋季都會辦健走活動，民眾參與踴躍，秋季健走已成為後龍最具代表性的戶外盛會之一；今年因疫情影響，活動延至11月舉辦，主題為「迎向後龍迎向你」，代表當迎向後龍的懷抱時，後龍也歡迎你，希望民眾漫步後龍這個樂活小鎮中，除體驗人文風情、探索小鎮的多元風貌，也能愈走愈健康，找回心靈的平靜。
鎮公所表示，今年健行路線從後龍國小出發，走台１線接新港三路，途經閩式英才書院、客家圓樓，再原路折返回到後龍國小，往返共7.4公里，想參加健行民眾可用網路或到鎮公所現場報名，其中網路報名1000個名額目前已滿額，現場報名2000個名額還有約800個，額滿為止，請民眾把握機會。
現場報名請於周一至周五上班日上午8點30分至下午4點30分至後龍鎮公所1樓填寫報名表，報名成功者在活動當天完成報到，並全程參與健走活動，可獲鎮公所準備的精美小禮物及摸彩券1張。
後龍鎮長朱秋隆提醒鄉親，健走雖為戶外活動，但防疫措施也不馬虎，參與健走民眾必須全程戴口罩，做好酒精消毒、測量額溫，保持戶外1公尺社交距離，保護自己也保護別人，希望後龍的美景和活力，能給大家更多動力和信心，抵抗病毒，迎向健康新生活。
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