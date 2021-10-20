縣道117線擬拓寬解塞車 再新闢鳳山溪右岸道路疏解車流

位於新竹縣往來湖口及新埔的縣道117線新湖路路段，因為有連接湖口工業區及竹北六家市區的功能，卻因為路幅不足，因此每到上下班時段都會出現嚴重壅塞，縣府規畫將拓寬成4線道，並新闢沿鳳山溪右岸的道路，疏解縣道117線新湖、義民及褒忠路的壓力。

工務處指出，縣道117線是竹北、新埔及湖口地區上班族往來湖口工業區的重要幹道，卻因為在新埔鎮路段呈現ㄣ字路線，分別有新湖及義民、義民及褒忠2路口，且雙向僅各1車道，使得塞車問題十分嚴重。

新埔警方就指出，尤其在新湖及義民路口，因為正好是下坡又是T字路口，雖有號誌設置但並未使用，原因是曾嘗試透過紅綠燈號誌控制車流通行，希望能藉由交管措施疏解塞車問題，沒想到卻反而塞得更嚴重引發民怨。

工務處短期將先針對此路口，改為槽化式平面交叉，先改善尖峰時間車輛T字路口交會回堵情形，並局部將原有車道拓寬成雙向4車道，不過要長期解決縣道117線塞車問題，工務處就表示只能靠新闢道路解決。

為徹底解決塞車問題，縣長楊文科將縣道117線直通竹北環北路新闢工程列為十大交通建設之一，從新湖路直接開闢道路跨越鳳山溪及國道1號銜接環北路，不過經過評估後發現施工將影響國道1號甚鉅，決定捨棄此方案，改以新闢鳳山溪右岸道路進行。

鳳山溪右岸道路是繞開目前已經嚴重壅塞的縣道117線新湖路、義民路及褒忠路路段，從湖口工業區新湖路下坡處，新闢道路抵達鳳山溪右岸，再沿堤防最終抵達褒忠大橋北側接回褒忠路，預估經費約需9.5億元，路線全長3.22公里。