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桃園竹圍港2.7億上架場遊艇碼頭改造 遊客熱門新景點

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市竹圍漁港北岸新建懸吊型天車式上架場完成啟用，維修漁船、膠筏。記者曾增勳／攝影
桃園市竹圍漁港北岸新建懸吊型天車式上架場完成啟用，維修漁船、膠筏。記者曾增勳／攝影

桃園市政府推動大園區竹圍漁港改造計畫，港區中心老舊拖曳式上架場廢除、遷移至北岸新建懸吊型天車式上架場啟用，提供漁船、膠筏維修，原址改建新遊艇專用碼頭年底前啟用，最近假日吸引大量人潮，居全市景點前3、4名，桃園區漁會總幹事陳義成今天上午表示，該漁港新上架場、遊艇專用碼頭相繼完成啟用，漁港景觀改頭換面，疫後吸引遊客遊玩吃海鮮，成為熱門景點。

竹圍漁港改造計畫推動3年多，原本漁港中心區的舊拖曳式上架場，設備老舊、修船作業汙染海域，陳義成說，舊拖曳式上架場過去維修漁船、膠筏不便、影響漁港景觀，新的懸吊式天車上架場可全天候維修漁船、膠筏，作業安全、進出便利，舊上架場改建為新遊艇專用碼頭，未來遊艇停泊，朝觀光休閒漁港邁一大步。

市政府農業局表示，竹圍漁港新上架場、遊艇專用碼頭2項工程，市府投入2億7000萬元改造，北岸懸吊型天車式上架場已啟用維修漁船，遊艇專用碼頭完成，將提供63席遊艇停泊，透過該景觀改造，串聯漁港南、北岸步道，新的駁區可接通南、北岸廣場，避免人車爭道危險，讓遊客更安全，有利發展觀光休閒漁港。

桃園市竹圍漁港舊上架場改建新遊艇專用碼頭年底前啟用，漁港景觀改頭換面。記者曾增勳／攝影
桃園市竹圍漁港舊上架場改建新遊艇專用碼頭年底前啟用，漁港景觀改頭換面。記者曾增勳／攝影

遊艇 碼頭 桃園

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