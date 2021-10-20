小農新鮮蔬果底加啦！竹市農會舊穀倉搖身變農民直銷站

新竹市農會社區農民小舖原本空間狹小，市農會近期整理作為農業推廣教室的舊穀倉，打造全新的「農民直銷站」，集結來自各縣市鄉鎮農會的農特產品，數量比先前多1倍，也開放在地小農販售自家的生鮮蔬果，小農也誇讚直銷站空間更大，還有冷藏設備，自家蔬果新鮮不打折；市農會即日起試營運，也歡迎使用五倍券、農遊券。

全新的農民直銷站位於新竹市農會停車場內，今天開始試營運，前來採買的民眾絡繹不絕，農會說，直銷站所在空間為農會所有的舊穀倉，歷史約70、80年，陸續經過改建作為農民推廣教室，因有直銷站搬遷計畫，推廣教室已移往農會的活動中心運作。

農會總幹事鍾祥銘說，直銷站展售空間比原本社區小舖大了4、5倍，不僅有自家新竹市農會的米粉、好香米、茶花沐浴乳等產品，隨著時令到來，也會陸續販售新竹荔枝等農產，當然也開放小農販售自家農特產，只收取15%上架費，其餘回歸農民收入。

因為展售空間變大，直銷站也新添購冷藏展示櫃、冰箱等，可保鮮有機蔬果與冷凍肉品等，方便民眾採買。吳姓小農今天也拎著自己栽種的木瓜、火龍果上架，他說，自家農產都採友善耕種，也取得綠色保育標章，很開心農會提供全新的展售空間販售。