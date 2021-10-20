利用廢棄紙板製作環保玩具 木棧板攤車意外熱銷

原為室內設計師，但卻為了帶3個孩子當起全職媽媽的張靜鈴說，「原來家裡充斥著大量無法回收的塑膠玩具」，因此以環保再生及創客教育為主軸的3R Maker撿垃圾創客教育有限公司，在桃園市政府社會企業中心輔導下於2018年誕生，現在除了製作兒童玩具，更發展小型攤車於網路上販售，相當熱銷。

比起DIY，張靜鈴認為孩子更應該學會CIY（Create it yourself），鼓勵孩子多花時間發想創造自己的專屬產品；公司的第1項產品是張靜鈴和她的大兒子共同發想，利用廢棄木棧板設計恐龍玩具，帶去學校意外成為焦點，因此開始利用家附近的廢棄木棧板及紙箱製作甲蟲及橡皮筋槍的玩具，並開設親子課程讓孩童在製作的過程中能學習，就算玩膩要丟棄時也不會對環境造成負擔。

張靜鈴也開設了成人的雷雕課程，利用廢棄的泡棉餘料、皮革邊角、碎布等材料就能做出各式作品，通常一發布開課訊息就被秒殺；也利用廢棄木棧板製作可客製化攤車，加上可輕鬆拆卸讓一般轎車就可運載，更以女性的視角出發設計，在蝦皮上販售意外成為熱銷商品。

張靜鈴說，未來也會出租攤車，希望透過租借方式，讓想販賣商品的業者可以有半年的時間測試經營狀況，就不需一創業就投入過多資金。