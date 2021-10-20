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公館鄉黑板樹群鳥亂啼成災 每天2次噪音轟炸居民受不了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島種植93棵黑板樹，居民抨擊百害無一利，希望盡快移除。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島種植93棵黑板樹，居民抨擊百害無一利，希望盡快移除。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉玉谷村台6線國道1號交流道到128縣道中央分隔島93棵黑板樹，成千上萬隻麻雀棲息，每天清晨及傍晚2次噪音轟炸，嚴重影響生活品質，居民長期忍受，苦不堪言，公館鄉民代表何在鑫、玉谷村長邱焰堂等人請命，認為黑板樹百害無一利，希望盡快移除。

公路總局第二工程處苗栗工務段初步同意移植，但93棵黑板樹移植是大工程，估計需要1000萬元以上，最重要還是必須有移植的地方，工務段將函文公家機關是否有適合的場所，移植後再評估補種適當行道樹種。

何在鑫、邱焰堂等人批評黑板樹百害無一利，邱焰堂說，台6線國道1號交流道到128縣道口1公里多路段，種植93棵黑板樹，每天清晨4點到5點半、下午5點到晚上7點，樹上棲息的麻雀啼叫，兩波噪音轟炸，附近居民難以生活，雖透過修剪黑板樹稍微紓解，但枝葉一段時間長出來，麻雀飛回來，問題還是重演，治標不治本，此外，麻雀大量排泄物，也造成路面、人行道汙染，用路人還要擔心遭到空襲。

邱焰堂表示，黑板樹種了20多年，樹高約4層樓12公尺，樹幹早已失去中央分隔島行道樹遮蔽對向車道車燈的功能，秋冬大量樹葉掉落，居民掃不勝掃，加上每年11月、12月開花腐敗酸味，及花粉飄散，都會造成居民不舒服，甚或發生過敏症狀，且枝幹易脆，風大時也有斷折的危險，地方盼望移植93棵黑板樹，一勞永逸解決問題。

苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島種植93棵黑板樹，棲息麻雀排泄物造成汙染。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島種植93棵黑板樹，棲息麻雀排泄物造成汙染。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島黑板樹成千上萬隻麻雀棲息，每天2波噪音吵人。圖／邱焰堂提供
苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島黑板樹成千上萬隻麻雀棲息，每天2波噪音吵人。圖／邱焰堂提供

黑板樹 國道 噪音

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