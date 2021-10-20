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校長、詩人、瑜珈老師...苗縣觀光文化解說員添生力軍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣觀光文化解說員第8期培訓班經過2個月的課程訓練，最近已結訓，為苗栗縣觀光文化推廣增添38名生力軍。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣觀光文化解說員第8期培訓班經過2個月的課程訓練，最近已結訓，為苗栗縣觀光文化推廣增添38名生力軍。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣觀光文化解說員第8期培訓班經過2個月的課程訓練，最近已結訓，為苗栗縣觀光文化推廣增添38名生力軍，這期招訓報名踴躍，其中不乏具博士、碩士學歷者報名。

苗栗縣文化觀光局表示，觀光文化解說員第8期培訓班16日在頭屋鄉象山村玉衡宮藝文館辦理結訓典禮，文觀局長林彥甫頒發結業證書，歡迎這批生力軍的加入，期待未來能提供更精彩、更豐富的觀光導覽解說，跟國人一起玩透苗栗。

文觀局表示，這次培訓班報名踴躍，100名報名者中有博士4名、碩士22名，經第一階段口試篩選後，錄取40位學員參加培訓，錄取學員有國家導遊、國家領隊證照者25位，精通英語者6位、印尼語2位，可說都是社會菁英、一時之選；學員經過考試及口試委員考核，共有38名取得合格結業證書，並獲申請加入苗栗縣觀光文化解說員協會會員資格。

林彥甫表示，縣府過去培育出250位優質的觀光文化導覽人員，但近年因在線的解說員人數銳減，且觀光旅遊產業持續發展，使縣內觀光導覽工作面臨人才短缺課題。這次受訓學員個個表現不俗，口試委員讚譽有加，相信苗栗在這群解說員帶領下，將變得更生動、有趣，更能玩出苗栗新創意。

苗栗縣觀光文化解說員協會黃瑋堯理事長表示，這次新血團隊中包含校長、記者，還有詩人及瑜珈老師，可說臥虎藏龍、身懷絕技。協會也已準備好迎接後疫情時代，如有團體旅遊需求或是在地觀光文化解說導覽所需，都可逕洽協會安排合格專業的解說人員，聯絡窗口0928-026524黃瑋堯。

苗栗縣觀光文化解說員第8期培訓班經過2個月的課程訓練，最近已結訓，為苗栗縣觀光文化推廣增添38名生力軍。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣觀光文化解說員第8期培訓班經過2個月的課程訓練，最近已結訓，為苗栗縣觀光文化推廣增添38名生力軍。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣 菁英

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