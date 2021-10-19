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輕運量改中運量 桃園捷運棕線綜合規劃修改重新送審

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園捷運綠線加速施工，但龜山人喊了快20年的捷運棕線最近還在重修綜合規劃報告，引發市議員批評棕線根本是市長鄭文燦為選舉開的空頭支票；對此，桃園市副發言人吳安琪表示，棕線綜合規劃一直在審議中，進度都在預期之內，考量北桃通勤量大，經專家建議才從輕運量改為中運量，絕非空頭支票。

棕線捷運全長約11.4公里，自桃園、龜山銜接北捷迴龍站，地方期盼建設解決新北、桃園2地通勤問題，地方民代也十分關心，但市長鄭文燦上任7年多，仍在棕和規劃報告，議員牛煦庭直批「棕線可說是鄭文燦選舉開的空頭支票，欺騙龜山」。

牛煦庭表示自己曾預言棕線在鄭文燦任期不可能推動，並質疑龜山市區人口飽和結構沒變，沒有理由現在才要改運量。不過，龜山確實需要棕線，如今棕線未定，更應先增加萬壽路公車路網。

吳安琪則說，棕線要定案，必須完成可行性及綜合報告核定。棕線在升格前完全沒有動作，市長上任後才積極辦理，2018年行政院核定可行性報告，綜合規劃報告則是因應地方民意調整修改，此次調整成中運量則是依專家建議與工程顧問公司討論出的結果。

吳安琪也說，棕線綜合規劃一直在審議中，進度也在預期之內。這是攸關龜山發展的百年大計，某議員把運量調整扭曲空頭支票，根本是為了批評而批評的口水。

桃園 鄭文燦 捷運

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