青創團隊設計智慧巡檢車和養工處合作統計10大易損路

桃園市長鄭文燦今天下午前往新明青創基地，訪視進駐新創團隊表示，疫情期間協助新創團隊取得創業資金約6000萬元，目前在市府創業基地育成的新創企業陸續增加，將持續導入輔導團隊，協助媒合資金、技術跟人才，提高創業的成功率。

新明青創基地現有25個團隊進駐於此，主要以機器人及AI人工智慧為主，像有AI人臉辨識及溫度感測器的「熱像顯示儀」，透過AI專業技術結合誤差校正功能，讓出入人員即便戴著口罩亦可於2.5米內有效辨識臉部特徵，並精準偵測體溫，於疫情期間讓公司業績獲得爆炸性成長。

金粟科技工程顧問股份有限公司總經理盛翔表示，目前全桃園共有13輛智慧巡檢車已和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做紀錄，2年下來有統計出10大容易毀壞的路口，再將資料呈報給養工處評估後，由養工處做修整。