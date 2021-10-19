快訊

傳富邦金董事長蔡明興隔離期間確診？公司出面回應了

賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青創團隊設計智慧巡檢車和養工處合作統計10大易損路

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
金粟科技工程顧問股份有限公司目前和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面。記者翁唯真／攝影
金粟科技工程顧問股份有限公司目前和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午前往新明青創基地，訪視進駐新創團隊表示，疫情期間協助新創團隊取得創業資金約6000萬元，目前在市府創業基地育成的新創企業陸續增加，將持續導入輔導團隊，協助媒合資金、技術跟人才，提高創業的成功率。

新明青創基地現有25個團隊進駐於此，主要以機器人及AI人工智慧為主，像有AI人臉辨識及溫度感測器的「熱像顯示儀」，透過AI專業技術結合誤差校正功能，讓出入人員即便戴著口罩亦可於2.5米內有效辨識臉部特徵，並精準偵測體溫，於疫情期間讓公司業績獲得爆炸性成長。

金粟科技工程顧問股份有限公司總經理盛翔表示，目前全桃園共有13輛智慧巡檢車已和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做紀錄，2年下來有統計出10大容易毀壞的路口，再將資料呈報給養工處評估後，由養工處做修整。

青年局代理局長涂淳惠指出，青年局於疫情期間積極協助新創團隊，進行技術、行銷、資金的升級與加值，以提升自身競爭力，並開設創新創業課程，以AI、物聯網、虛擬實境及5G等主題結合生活服務、行銷媒體及智慧城市等3大應用，協助新創團隊提升自身技術。

桃園市長鄭文燦今天下午前往新明青創基地訪視進駐新創團隊。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天下午前往新明青創基地訪視進駐新創團隊。記者翁唯真／攝影
金粟科技工程顧問股份有限公司目前全桃園共有13輛智慧巡檢車，利用車上的儀器設備偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做紀錄。記者翁唯真／攝影
金粟科技工程顧問股份有限公司目前全桃園共有13輛智慧巡檢車，利用車上的儀器設備偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做紀錄。記者翁唯真／攝影

創業 AI 桃園

延伸閱讀

台南3聯絡道路面改善 預定施工58天

27年新店陸橋光榮退役　拆除後北宜路一段段豁然開朗

路樹遮號誌路燈...高雄養工處稱「沒錢可處理」議員：太誇張

在地27年新店陸橋將開拆　北宜路一段15日夜間將封閉至隔日6時

相關新聞

桃園棕線捷運改中運量 市議員批鄭文燦選舉空頭支票

桃園市綠線捷運加速施工，龜山人喊1、20年的捷運棕線仍未定引發議論，市政府捷運工程局最近重新修正綜合規畫報告，確定調整為...

偏鄉小校空間利用 桃園將試辦老幼共融

少子化與人口老化情形日趨嚴重，桃園有些國小因學生不足面臨廢校問題，市議員陳睿生建議學校與老人關懷據點共融，一方面增加使用...

桃園大溪智慧公車站牌被敲碎 長者抓不準公車到站時間

桃園市大溪區靠近老街的「新街尾」智慧型公車站牌上周六被破壞，交通局今天才換好新的站牌，又傳出兩公里外的崎頂站站牌也被打破...

苗南海地景藝術節展至24日 與作品合影上傳有機會獲獎

苗栗縣政府首度舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」2021苗南海地景藝術節將展至10月24日止，在通霄濱海遊憩區、苑港濱海公...

中壢財神大樓逃生梯鏽蝕鬆脫 梁為超：建管處應來現場看

昨天中壢火車站前財神大樓因應高雄城中城惡火事件實施消防演練，市議員梁為超今天至財神大樓內查看，痛批只是在大樓外灑水做做樣...

桃園鼓勵原住民升學 博士生未來也能領獎助學金

桃園原住民人口超過7.8萬名，僅次花蓮，是全台原住民人口第2高的城市。市議員林志強認為協助原民脫貧應該重視教育，建議市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。