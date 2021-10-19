桃園議員盼地方發展 力促市府爭取台鐵調車場南遷新屋

台鐵樹林段近幾年不斷討論立體化，東幹線調車場要移到何處也成話題。桃園市議員陳睿生建議市府爭取調車場南遷新屋，盼藉此帶動地方經濟發展；雖然台鐵目前沒有南遷打算，但桃園市長鄭文燦表示「這是值得爭取的計畫」。

陳睿生表示，新屋9成土地屬於特定農業區，缺少重大建設帶動地方經濟發展，近年樹林調車場移置議題熱烈，如能爭取場址移至臨近富岡車輛基地的新屋，不僅對車輛保修方便，也能帶動新屋的整體發展。

桃園市交通局長劉慶豐表示，樹林調車場原本位於台北華山，因地方建設關係，曾搬遷2次，先在板橋落腳，後來隨著鐵路地下化才又遷到樹林。樹林在調車場進駐前，人口數原本只有6萬多人，進駐後，樹林成為東幹線的始發站，短短2年人口就成長到15萬人，代表調車站確實能帶動地方發展。

劉慶豐說，目前富岡車站雖有車輛基地，但功能是修復故障車輛車廂，無法把客人帶到地方。如果調車場南遷到新屋，等於東幹線延伸到新屋，作為始發站和終點站，對地方發展肯定有幫助，不過目前沒有聽說台鐵有南遷的計畫，會持續關注相關議題。

市長鄭文燦表示，富岡車站占地約50公頃，目前是列車維修站，若樹林調車場空間不足，未來南遷至楊梅的富岡車站是很好的選擇，「我覺得這個計畫值得爭取」。