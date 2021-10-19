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偏鄉小校空間利用 桃園將試辦老幼共融

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府計畫在偏鄉學生人數較少的學校試辦日托或樂齡學習課程，研究老幼共融可行性（示意圖與人物事件無關）。本報資料照片
桃園市政府計畫在偏鄉學生人數較少的學校試辦日托或樂齡學習課程，研究老幼共融可行性（示意圖與人物事件無關）。本報資料照片

少子化與人口老化情形日趨嚴重，桃園有些國小因學生不足面臨廢校問題，市議員陳睿生建議學校與老人關懷據點共融，一方面增加使用校園空間使用機會，另一方面也能兼顧社會福利；桃園市長鄭文燦認為辦法可行，已派教育局尋覓適合地點試辦。

陳睿生表示，新屋老年人口比例全市最高，在長照需求方面比其他地區大，如果小學與關懷據點共融，不但有效利用現有教育空間與資源，也可應對未來高齡社會的到來與需求。

陳睿生以新屋社子國小為例，指國小與老人關懷據點是設置在同一個基地，共用同一面圍牆，但2者使用空間差很多，國小使用範圍將近基地總面積9成，據點只有1成多，而學生只有41名，長者超過50名，空間分配似乎不成比例，應有更好的運用辦法。而該校營養午餐由新屋高中烹煮運送，隔壁的關懷據點共餐由長照機構準備，若能整併，一次滿足老幼需求，也能省下不少行政資源。

「老幼共融有可行性！」市長鄭文燦說，先不考慮廢校或整併，善用學校資源作社區化有很多方向，最基本的就是開放運動空間，再來可以作樂齡學習或終身學習的教室，而學校也有營養午餐或中央廚房設備，如果能夠整合，作為日照或關懷據點，也是不錯的辦法。

鄭文燦表示，學校整併茲事體大，如果採共融的方式，讓日照或樂齡學習也可進駐，這是學校社區化的一環。可以請教育局跟社會局研議，在新屋選擇1到2所學校試辦，讓爺孫二代都能受到不錯照顧，也能增加互動相處機會。

桃園市政府計畫在偏鄉學生人數較少的學校試辦日托或樂齡學習課程，研究老幼共融可行性（示意圖與人物事件無關）。本報資料照片
桃園市政府計畫在偏鄉學生人數較少的學校試辦日托或樂齡學習課程，研究老幼共融可行性（示意圖與人物事件無關）。本報資料照片

鄭文燦 桃園

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