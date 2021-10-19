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偏鄉小校空間利用 桃園將試辦老幼共融
少子化與人口老化情形日趨嚴重，桃園有些國小因學生不足面臨廢校問題，市議員陳睿生建議學校與老人關懷據點共融，一方面增加使用校園空間使用機會，另一方面也能兼顧社會福利；桃園市長鄭文燦認為辦法可行，已派教育局尋覓適合地點試辦。
陳睿生表示，新屋老年人口比例全市最高，在長照需求方面比其他地區大，如果小學與關懷據點共融，不但有效利用現有教育空間與資源，也可應對未來高齡社會的到來與需求。
陳睿生以新屋社子國小為例，指國小與老人關懷據點是設置在同一個基地，共用同一面圍牆，但2者使用空間差很多，國小使用範圍將近基地總面積9成，據點只有1成多，而學生只有41名，長者超過50名，空間分配似乎不成比例，應有更好的運用辦法。而該校營養午餐由新屋高中烹煮運送，隔壁的關懷據點共餐由長照機構準備，若能整併，一次滿足老幼需求，也能省下不少行政資源。
「老幼共融有可行性！」市長鄭文燦說，先不考慮廢校或整併，善用學校資源作社區化有很多方向，最基本的就是開放運動空間，再來可以作樂齡學習或終身學習的教室，而學校也有營養午餐或中央廚房設備，如果能夠整合，作為日照或關懷據點，也是不錯的辦法。
鄭文燦表示，學校整併茲事體大，如果採共融的方式，讓日照或樂齡學習也可進駐，這是學校社區化的一環。可以請教育局跟社會局研議，在新屋選擇1到2所學校試辦，讓爺孫二代都能受到不錯照顧，也能增加互動相處機會。
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