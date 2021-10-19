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桃園棕線捷運改中運量 市議員批鄭文燦選舉空頭支票

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市棕線捷運重新修正綜合規畫報告確定調整為中運量捷運，民代關切或批評。圖／市府捷工局提供
桃園市棕線捷運重新修正綜合規畫報告確定調整為中運量捷運，民代關切或批評。圖／市府捷工局提供

桃園市綠線捷運加速施工，龜山人喊1、20年的捷運棕線仍未定引發議論，市政府捷運工程局最近重新修正綜合規畫報告，確定調整為中運量捷運，預定今年底或明年初提報交通部再審，市議員牛煦庭今天下午批評，棕線對龜山地方需求最大，早就該做，綜合規畫又從輕運量改中運量，證明這8年來棕線根本就是市長鄭文燦選舉開的「空頭支票」。

隨著市議會總質詢，桃園捷運議論又受到市議員關切，棕線捷運是龜山人的「痛」，棕線捷運規畫一變再變，市府捷工局表示，行政院2018年核定棕線可行性研究，綜合規畫送審又修正，如今棕線依人口發展及公捷運輸推估，已達中運量標準，銜接中運量或高運量的新莊線、萬大線及綠線捷運、台鐵，最近綜合規畫報告確定調整為中運量捷運，預定今年底或明年初提報交通部再審、最快明年報行政院核定推動。

棕線捷運11.4公里延桃園、龜山銜接北捷迴龍站，龜山民代長期爭取興建，市議員林正峰、林俐玲、牛煦庭、陳雅倫幾乎每個會期都質詢要求蓋棕線，陳雅倫表示，棕線對龜山有急迫需求，萬壽路上下班大塞車，綠線都在蓋了，棕線喊1、20年不動，希望趕快蓋，如今疫情後，希望棕線龜山延線公車班車要更密集及增班，培養棕線運量。

牛煦庭批評，從2014到2018年選舉，鄭文燦到龜山都講要蓋棕線捷運，尤其棕線疏解桃園交通更優於綠線，早就應該蓋，如今市府還在調整綜合規畫報告，不是從頭就應就長遠規畫運量，如今龜山人口成長都在機捷A7站，與龜山市區無關，明年要選舉了，現在棕線又從輕運量改為中運量，就像是2018年從高架改地下，棕線可說是鄭文燦選舉開的空頭支票，欺騙龜山人。

牛煦庭表示，他在2018年選舉就說過，棕線在鄭文燦任期不可能推動，現在8年快過去，棕線綜合規畫報告才又改為中運量捷運，龜山市區人口飽和結構沒變，沒有理由現在才要改運量，只是證明棕線捷運8年來是個騙局，龜山確有需要蓋棕線，如今棕線未定，更應先增加萬壽路公車路網。

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