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桃園大溪智慧公車站牌被敲碎 長者抓不準公車到站時間

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老街附近的新街尾站公車智慧型站牌，上周六被破壞。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街附近的新街尾站公車智慧型站牌，上周六被破壞。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區靠近老街的「新街尾」智慧型公車站牌上周六被破壞，交通局今天才換好新的站牌，又傳出兩公里外的崎頂站站牌也被打破，因為乘客要靠站牌上的即時資訊掌握公車什麼時候到，還有相關訊息，站牌被敲碎、打花大家看不到即時資訊，都覺得很不方便，希望交通單位和警方趕快揪出破壞者。

市議員陳志文指出，上周六服務處接到民眾反映，靠近大溪老街的新街尾站710公車的站牌，上面被敲了幾個凹痕，每個凹痕像蜘蛛網一樣的碎裂開，許多習慣搭客運公車的長者以前不能接受這種LCD材質科技裝置，後來漸漸懂了反而很依賴智慧型站牌，站牌被敲碎以後，大家覺得很麻煩，大多數又不熟悉滑手機看公車進站時間，抓不準公車什麼時間或還有幾分鐘會進站。還有，這種智慧型站牌晚上有亮度，等於讓公車站更明亮增加安全感，被敲碎了以後不會發亮，長者們生氣怎麼會有人做這種沒有公德心的事情。

陳治文服務處通報市政府交通局，交通局派人搶修後今天換新的站牌，原本以為只是個案，沒想到上午又傳出員林路下坡、介壽路段附近的崎頂公車站，智慧型站牌也被敲碎，大家再向交通局反映，而且也請大溪警分局追查到底，誰惡意破壞站牌。

警方表示已經調閱相關監視器畫，過濾不同的時間，設法查出破壞者，兩個公車站牌是不是被同一個人或一群人破壞，還要進一步釐清。

新街尾站今天換新的站牌。記者鄭國樑／翻攝
新街尾站今天換新的站牌。記者鄭國樑／翻攝
今天上午發現崎頂站的智慧型公車站牌也被敲碎。圖／市議員陳治文服務處提供
今天上午發現崎頂站的智慧型公車站牌也被敲碎。圖／市議員陳治文服務處提供

公車 大溪老街 桃園

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