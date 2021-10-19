苗南海地景藝術節展至24日 與作品合影上傳有機會獲獎
苗栗縣政府首度舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」2021苗南海地景藝術節將展至10月24日止，在通霄濱海遊憩區、苑港濱海公園、心雕居等地展出超過30件藝術作品，吸引許多民眾前往拍照打卡，苗栗縣文化觀光局提醒有興趣的民眾，把握最後一周時間前往各展區參觀。
文觀局指出，只要在苗南海地景藝術節FB粉絲專頁按讚，並於活動期間在通霄、苑裡展區和其中一件地景作品合影（人與作品需清晰）上傳至活動粉專置頂貼文留言處，完成以上步驟就有機會獲得限量活動明信片1套；活動結束後5個工作天內，將從合格照片隨機抽出500個名額，可獲限量活動紀念明信片1套，得獎者名單將公告於活動粉絲專頁。
策展人邱泰洋表示，在台灣籌辦藝術節是非常大的考驗，2021苗南海地景藝術節是以苗栗人辦桌的熱情，端出豐盛的各式佳餚，與遠道而來的朋友及在地鄉親交流「博感情」，透過藝術節的平台，讓大家看到苗栗山海的美麗，與體驗濃濃的人情味。
文觀局表示，除地景藝術裝置外，還有戶外美術館、在地藝術家畫作聯展可觀賞，搭配藝文市集、藝文團體表演、集章享折扣活動，讓民眾有視覺、聽覺的雙重饗宴，還能將特色伴手禮帶回家，相關訊息可上苗南海地景藝術節官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。
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