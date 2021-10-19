桃園鼓勵原住民升學 博士生未來也能領獎助學金

桃園原住民人口超過7.8萬名，僅次花蓮，是全台原住民人口第2高的城市。市議員林志強認為協助原民脫貧應該重視教育，建議市府放寬教育獎助學金發放對象，讓研究所以上的碩博士生也能領；對此，市長鄭文燦允諾，原民局長林日龍也說最快明年研擬出辦法。

林志強表示，政府一直強調教育是翻轉貧窮的良方，桃園市府也有高等教育獎助學金規劃，目前只補助到大學，希望能多鼓勵原住民青少年能夠繼續升學，改善貧窮困境。

針對研究所以上民住民學生，目前新北有考取獎金辦法，中央則有考取和畢業獎金辦法。桃園市原民局參考外縣市做法後，傾向在學期中發放獎助學金，鼓勵學生努力完成學業。

鄭文燦表示，桃園目前有原民大學生就學津貼，未來將放寬人數、降低門檻，讓研究所學生也能請領；林日龍表示，目前草案已經在研擬，預計明年就能實施。

原民局指出，桃園往年編列原住民獎助學金預算大約1120萬元，獎勵金額每學期分別是小學1千元、國中4千元、高中6千元和大學1萬元，由於經費有限，國中以上有成績評比標準，每年約有3600名學生受惠。明年度預算以編列1300萬元，未來研究所以上對象的獎助學金也會使用這筆錢發放，同樣也會設請領標準。