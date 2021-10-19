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造橋前鄉長黃純德病逝地方不捨 送報生鄉長佳話成追憶

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉前鄉長黃純德日前病逝，留給鄉親無限思念。本報資料照片
苗栗縣造橋鄉前鄉長黃純德日前病逝，留給鄉親無限思念。本報資料照片

苗栗縣造橋鄉前鄉長黃純德日前病逝，享壽65歲，告別式今天上午舉行。黃純德在農會及地方政壇服務多年，擔任鄉長8年期間為地方爭取多項建設，連任時更獲得鄉親支持同額參選，成為當時縣內各鄉鎮市唯一不用競選而順利連任的鄉鎮首長，他致力打響造橋知名度，為地方熱誠服務多年，留給鄉親無限思念，苗栗縣長徐耀昌上午率員參加黃純德的告別式，表達對他的不捨和懷念。

親友表示，黃純德因檢查發現胰臟癌，今年7月間到醫院進行手術，返家後準備等待進行化療，但病情出現變化又入院，10月13日晚間不幸過世，消息傳出讓許多親友都感意外和不捨。

黃純德曾任4屆造橋鄉民代表及造橋鄉農會理事長，也在地方經營派報工作數十年，過去都親自在清晨送報，直到2010年補選上任鄉長後，清晨送報的工作才交給家人，但當鄉長初期偶而也插花客串「鄉長送報生」，鄉內各角落人與事他都熟稔，傳為地方佳話。

黃純德2018年底卸任鄉長後，關心地方事務的熱誠不減，獲徐縣長肯定，前年並受邀到縣府擔任機要秘書，期間也曾代理銅鑼鄉長。

苗栗縣

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