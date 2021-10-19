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建築園冶獎前進苗栗 6件得獎作品好驚艷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，下興半月池環境改善工程讓原本雜亂的地方改善成美麗的荷花池。圖／高雄市建築經營協會提供
建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，下興半月池環境改善工程讓原本雜亂的地方改善成美麗的荷花池。圖／高雄市建築經營協會提供

建築界有指標意義的建築園冶獎，今天首次到苗栗縣頒獎，6件得獎作品展現建築美學，頭份市「賦閣居」立面曲線造型梁，打造充滿藝術人文氣息的新地標，大湖鄉石門水環境體驗周邊環境改善工程增添水岸綠地台3線新亮點，件件都讓評審驚艷。

建築園冶獎從1995年開辦，報名不收費用，且實地評審，鼓勵建築美學，今年由高雄市建築經營協會主辦，苗栗縣得獎有大樓建築景觀類賦閣居、竹南鎮「帝王京品」；公共建築景觀類泰安鄉象鼻社區部落生活新風貌營造工程、苑裡鎮山腳社區藺草文化串連步道加值工程，及石門水環境體驗周邊環境改善工程；社區文化建築景觀營造類頭份市下興半月池環境改善工程。

其中，下興半月池環境改善工程施作部分是天然湧泉水池，因地勢關係，長年有水湧出，影響周邊農作物生長，工程將積水處整修成半月池，避免積水溢出，並搭配環池步道及生態螢火蟲步道，讓原本雜亂的地方改善成美麗的荷花池。

此外，石門水環境體驗周邊環境改善工程採用農村在地自然素材為主，植生自然草坡，打造水岸綠地，作為台3線農塘地景維護示範，農塘並導入蓋斑鬥魚，除了保種，可以減少蚊蟲數量；賦閣居以14層城市地景藝術建築為出發，立面使用面曲線造型梁作為設計元素，現代感的結構與充滿力與美動態，打造充滿藝術人文氣息的建築新地標。

徐耀昌、高雄市建築經營協會理事長李正聰今天頒發建築園冶獎，苗栗縣不動產開發商業同業公會理事長沈林傑等人出席，徐耀也期許縣府團隊作品將來報名參與，可以激盪出火花，共同努力打造更優質環境。

建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，大湖鄉石門水環境體驗周邊環境改善工程，打造水岸綠地台3線新亮點。圖／高雄市建築經營協會提供
建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，大湖鄉石門水環境體驗周邊環境改善工程，打造水岸綠地台3線新亮點。圖／高雄市建築經營協會提供
建築園冶獎今天首次到苗栗縣頒獎，6件得獎作品讓人驚艷。記者范榮達／攝影
建築園冶獎今天首次到苗栗縣頒獎，6件得獎作品讓人驚艷。記者范榮達／攝影
建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，頭份市「賦閣居」立面使用面曲線造型梁作為設計元素，現代感的結構與充滿力與美動態。圖／高雄市建築經營協會提供
建築園冶獎今天到苗栗縣頒獎，頭份市「賦閣居」立面使用面曲線造型梁作為設計元素，現代感的結構與充滿力與美動態。圖／高雄市建築經營協會提供

建築 苗栗縣 石門

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