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影／客家歌手演唱會11月苗栗連辦兩場 23日開放索票

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府11月7日、14日將分別在苗北藝文中心、文化觀光局中正堂舉辦客家歌手演唱會，呈現傳統與現代兼具的客家音樂，10月23日上午9點將分別在文觀局服務台、苗北藝文中心服務台同步開放索票，縣府歡迎大家共下來聽好聽的音樂饗宴。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦上午連袂在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會行銷，強調今年眾星雲集，將展現傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈之美，鄉親請把握機會前來欣賞；參加演唱會的歌手，包括謝其國、吳沛昀、邱廉欽、張馨文等人也帶來客家歌曲，在會場傳唱客家好聲音。

文化觀光局長林彥甫指出，苗栗縣已連續4年舉辦客家歌手演唱會，今年以「山歌仙歌聲溜麵線」為主題，邀請多位著名及老中青三代的客家歌手為大家演唱，11月7日晚間7點的苗北場由泰龍及黃美芳主持，邀議長鍾東錦＆傅秋英、賴仁政、打幫你樂團劉榮昌、羅茵茵、邱廉欽、夏以儷、徐世慧、紅如樂團、楊咩咩、劉靜庭等演出；11月14日晚間7點中正堂場由DJ-YIN及林展逸主持，邀謝宇威、李秋霞、真相樂團羅國禮、黃于娟、黃心慧＆黃莉樺、謝其國＆吳沛昀、朱鵬鈞＆張馨文及邱可芬客家舞團等為大家獻唱及演出。

林彥甫表示，這2場演唱會10月23日上午9點起在文觀局、苗北藝文中心服務台開放民眾索票，民眾請憑未兌獎的9-10月發票，1張可兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。演唱會配合防疫宣導將採實名制、量測體溫、戴口罩、手部消毒，才能進入室內場域，詳情可查詢苗栗縣文化觀光局網站。

苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會「山歌仙歌聲溜麵線」行銷，並邀參加的歌手到會場一展迷人的歌喉。記者胡蓬生／攝影

演唱會 苗栗縣 觀光局

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