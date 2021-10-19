聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／客家歌手演唱會11月苗栗連辦兩場 23日開放索票
苗栗縣政府11月7日、14日將分別在苗北藝文中心、文化觀光局中正堂舉辦客家歌手演唱會，呈現傳統與現代兼具的客家音樂，10月23日上午9點將分別在文觀局服務台、苗北藝文中心服務台同步開放索票，縣府歡迎大家共下來聽好聽的音樂饗宴。
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦上午連袂在縣府大廳為今年的客家歌手演唱會行銷，強調今年眾星雲集，將展現傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈之美，鄉親請把握機會前來欣賞；參加演唱會的歌手，包括謝其國、吳沛昀、邱廉欽、張馨文等人也帶來客家歌曲，在會場傳唱客家好聲音。
文化觀光局長林彥甫指出，苗栗縣已連續4年舉辦客家歌手演唱會，今年以「山歌仙歌聲溜麵線」為主題，邀請多位著名及老中青三代的客家歌手為大家演唱，11月7日晚間7點的苗北場由泰龍及黃美芳主持，邀議長鍾東錦＆傅秋英、賴仁政、打幫你樂團劉榮昌、羅茵茵、邱廉欽、夏以儷、徐世慧、紅如樂團、楊咩咩、劉靜庭等演出；11月14日晚間7點中正堂場由DJ-YIN及林展逸主持，邀謝宇威、李秋霞、真相樂團羅國禮、黃于娟、黃心慧＆黃莉樺、謝其國＆吳沛昀、朱鵬鈞＆張馨文及邱可芬客家舞團等為大家獻唱及演出。
林彥甫表示，這2場演唱會10月23日上午9點起在文觀局、苗北藝文中心服務台開放民眾索票，民眾請憑未兌獎的9-10月發票，1張可兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。演唱會配合防疫宣導將採實名制、量測體溫、戴口罩、手部消毒，才能進入室內場域，詳情可查詢苗栗縣文化觀光局網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言