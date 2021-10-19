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新竹海山漁港小旅行 網美養成、生態知性導覽通通有　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
產發處指出，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內。圖／新竹市政府提供
產發處指出，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內。圖／新竹市政府提供

新竹市海山漁港作為台灣具特色的定置網漁業基地，將舉辦食魚教育及周邊景點小旅行活動，共有「一日網美養成」、「生態知性導覽」、「生態知性導覽＋環保DIY」3大路線，將帶領民眾認識新竹在地當季魚獲，體驗濕地生態環境與淨灘活動，活動20日晚間6點開放報名，額滿為止。

市府指出，海山漁港是新竹市唯二漁港，也是台灣具特色的定置網漁業基地，漁港緊鄰香山濕地，擁有特殊濕地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能，適合全家出遊的好地方，希望透過小旅行活動導覽與闖關活動認識新竹海山漁港及自然生態。

海山漁港小旅行將於10月30、31日，11月6、7日舉行，每天2梯次，共8梯次，活動採預約制，每梯次開放30人報名參加，並搭配漁港旁明發定置網進行導覽及不同的闖關活動。

「一日網美養成」路線將行經香山火車站集合，行經海山漁港（網美實習生－打卡美美照教學）、香山濕地（一日攝影師－最美的風景）、明發定置漁場（導覽活動－漁場大揭密）。

「生態知性導覽」在香山火車站集合，行經海山漁港（專業導覽－海山印記）、香山濕地（環保小尖兵－淨灘活動）、明發定置漁場（導覽活動－漁場大揭密）。「生態知性導覽＋環保DIY」行程與「生態知性導覽」相同，但多了生態體驗環保DIY。

產發處指出，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內，定置網漁場依潮汐收魚、捕捉野生活魚，當日直送漁港銷售，讓民眾買到尚青的當季海魚。

此外，市府也輔導業者兼營娛樂漁業，搭配海上與食漁教育遊程來推廣漁業觀光，目前明發定置網已有兼營娛樂漁船執照，一次最多可載客22名遊客出海參觀，想進行深度體驗定置網漁業旅客，可向明發定置網租用搭乘娛樂漁船出海到漁場，實地觀看定置網作業方式。

產發處指出，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內。圖／新竹市政府提供
產發處指出，定置網漁業是在沿岸海域架設漁網，形成陷阱的捕魚方法，利用錨或石塊等固定繩索張開網具，魚被攔路漁網阻隔並順著方向進入網內。圖／新竹市政府提供
海山漁港是新竹市唯二漁港，也是台灣具特色的定置網漁業基地，漁港緊鄰香山濕地，擁有特殊濕地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能。圖／新竹市政府提供
海山漁港是新竹市唯二漁港，也是台灣具特色的定置網漁業基地，漁港緊鄰香山濕地，擁有特殊濕地的生態資源、沿岸蚵田及美麗夕陽海景，是兼具漁業與遊憩功能。圖／新竹市政府提供

濕地 新竹 DIY

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