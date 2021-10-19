新月沙灘音樂嘉年華周六登場 偶像歌手將輪番登台開唱

竹北新月沙灘重新開放後首場大型活動「海洋音樂嘉年華」將在23日登場，請來八三夭、高爾宣等重量級歌手，甚至就連新星男團五堅情都將同台演出，也有獨木舟、風帆車、人體泡泡足球等沙灘活動，公所預估將湧入大量人潮，周邊道路在當天下午3點之後就將實施交管到晚上10時許，並提供接駁車往來會場及停車區。

市公所表示，海洋音樂嘉年華重頭戲是當天晚間7點開始的音樂晚會，將全程在網路及電視直播，除了偶像團體，也請來台語實力派歌手張涵雅、台語歌王荒山亮、電音教主安苡葳以及實力男團黑旋風，要讓新月沙灘的夜晚嗨到最高潮。

竹北市長何淦銘今天在記者會上表示，每一年暑假新月沙灘都會舉辦音樂活動，但今年因疫情延期，加上防風林因海岸被侵蝕倒塌，去年開始整治，近期新月沙灘的護沙工程全部完工，正好趕上音樂嘉年華舉辦。

他特別提到竹北濱海自行車道正在如火如荼建設中，近日自行車道跨鳳山溪的橋梁也正在吊裝，目標是今年年底完工，預計明年農曆年前就能通車，未來自行車從竹北往南，經過舊港橋就能接上新竹市的17公里海岸線。

除了音樂晚會，也規畫體驗活動，包含淨灘、獨木舟、風帆車、人體泡泡足球及沙灘排球等沙灘活動，現場還有風箏DIY活動，何淦銘還說不止23日的沙灘活動及晚會，隔天24日也有自行車小旅行，活動將帶民眾沿豆子埔溪騎行欣賞沿途竹北農村、漁業風光。