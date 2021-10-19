快訊

北市加開5地點在這！指揮中心：疫苗預約不到下階段也可約

搶不到疫苗？第12輪施打量能北市不到四成 各縣市數據曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新月沙灘音樂嘉年華周六登場 偶像歌手將輪番登台開唱

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北新月沙灘23日將舉行海洋音樂嘉年華。圖／市公所提供
竹北新月沙灘23日將舉行海洋音樂嘉年華。圖／市公所提供

竹北新月沙灘重新開放後首場大型活動「海洋音樂嘉年華」將在23日登場，請來八三夭、高爾宣等重量級歌手，甚至就連新星男團五堅情都將同台演出，也有獨木舟、風帆車、人體泡泡足球等沙灘活動，公所預估將湧入大量人潮，周邊道路在當天下午3點之後就將實施交管到晚上10時許，並提供接駁車往來會場及停車區。

市公所表示，海洋音樂嘉年華重頭戲是當天晚間7點開始的音樂晚會，將全程在網路及電視直播，除了偶像團體，也請來台語實力派歌手張涵雅、台語歌王荒山亮、電音教主安苡葳以及實力男團黑旋風，要讓新月沙灘的夜晚嗨到最高潮。

竹北市長何淦銘今天在記者會上表示，每一年暑假新月沙灘都會舉辦音樂活動，但今年因疫情延期，加上防風林因海岸被侵蝕倒塌，去年開始整治，近期新月沙灘的護沙工程全部完工，正好趕上音樂嘉年華舉辦。

他特別提到竹北濱海自行車道正在如火如荼建設中，近日自行車道跨鳳山溪的橋梁也正在吊裝，目標是今年年底完工，預計明年農曆年前就能通車，未來自行車從竹北往南，經過舊港橋就能接上新竹市的17公里海岸線。

除了音樂晚會，也規畫體驗活動，包含淨灘、獨木舟、風帆車、人體泡泡足球及沙灘排球等沙灘活動，現場還有風箏DIY活動，何淦銘還說不止23日的沙灘活動及晚會，隔天24日也有自行車小旅行，活動將帶民眾沿豆子埔溪騎行欣賞沿途竹北農村、漁業風光。

沙灘 自行車 足球

延伸閱讀

竹北新月沙灘封閉施工近1年將開放 靠填沙防海岸被侵蝕

男團選秀又出意外！參賽者為拚獲勝當場折頸重摔

陸男團成員承認「女兒身」道歉後秒退演藝圈 像韓劇情節

這棟建築都是草像發霉？ 內行：竹北第一豪宅貴爆

相關新聞

生態工法沒效？桃園南崁溪挨批魚群墳場 惡臭蔓延

桃園南崁溪近期遍布死魚，腐臭味隨風瀰漫到大街上，引發民怨。市議員林政賢質疑，市府為改善棲地環境，在當地設置「丁壩」卻成效...

桃園自駕巴士率先馬路載客 明年擴大3捷運站接駁上路

桃園市政府率先在青埔地區機捷A17站社區進行自駕車巴士馬路開放場域測試，本月底前維持平日每天3班車次免費載客，吸引不少當...

新竹海山漁港小旅行 網美養成、生態知性導覽通通有　

新竹市海山漁港作為台灣具特色的定置網漁業基地，將舉辦食魚教育及周邊景點小旅行活動，共有「一日網美養成」、「生態知性導覽」...

建築園冶獎前進苗栗 6件得獎作品好驚艷

建築界有指標意義的建築園冶獎，今天首次到苗栗縣頒獎，6件得獎作品展現建築美學，頭份市「賦閣居」立面曲線造型梁，打造充滿藝...

影／客家歌手演唱會11月苗栗連辦兩場 23日開放索票

苗栗縣政府11月7日、14日將分別在苗北藝文中心、文化觀光局中正堂舉辦客家歌手演唱會，呈現傳統與現代兼具的客家音樂，10...

新月沙灘音樂嘉年華周六登場 偶像歌手將輪番登台開唱

竹北新月沙灘重新開放後首場大型活動「海洋音樂嘉年華」將在23日登場，請來八三夭、高爾宣等重量級歌手，甚至就連新星男團五堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。