生態工法沒效？桃園南崁溪挨批魚群墳場 惡臭蔓延

桃園南崁溪近期遍布死魚，腐臭味隨風瀰漫到大街上，引發民怨。市議員林政賢質疑，市府為改善棲地環境，在當地設置「丁壩」卻成效不彰，呼籲檢討。水務局表示，魚群死亡原因應與丁壩無關，推測是因日前氣溫高，水溫升太快才會造成魚群暴斃，市府會持續和學者交流，找出最有效的生態工法。

南崁溪魚群死亡問題存在多年，3年前水務局開始設置丁壩，希望提高水溶氧量並營造魚群避難空間。但林政賢指出，今年魚群暴斃情況加劇，尤其桃園區三元街到民光東路段，每次大雨過後，就有大批魚群被卡在石礫堆之間，不是缺水就是活活被太陽曬死。

林政賢質疑，丁壩被急流沖散後，一個個石礫堆宛如「魚群墳場」，當地民眾經常在大業國小後方發現死魚，即使用好幾個塑膠袋也裝不完，臭氣沖天，居民實在不堪其擾。他說丁壩若成效不好應盡速拆除，還給家園前小河清淨的原貌。

水務局河岸地工程管理科長高啓洲表示，近期魚群暴斃應和氣溫過高有關，此外上半年桃園面臨史上最大乾旱，可能也是原因之一，但隨著乾旱危機解除，下半年清理出的死魚數量比上半年減少許多。

高啓洲強調，設置丁壩目的是為穩定河床、減緩流速，並可產生回流區營造魚群避難空間，雖然暴雨若超過一定水位，會將覆蓋在丁壩的土石沖走，但只需再派機具整理河道，就能重新復原。