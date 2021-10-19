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桃園自駕巴士率先馬路載客 明年擴大3捷運站接駁上路

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市自駕車巴士載客行駛機捷A17站馬路測試良好，明年擴大A17站到A19站社區道路測試。圖／市政府提供
桃園市自駕車巴士載客行駛機捷A17站馬路測試良好，明年擴大A17站到A19站社區道路測試。圖／市政府提供

桃園市政府率先在青埔地區機捷A17站社區進行自駕車巴士馬路開放場域測試，本月底前維持平日每天3班車次免費載客，吸引不少當地社區居民、學生搭乘體驗，亞洲‧矽谷計畫專案辦公室主任曾友嶸今天上午表示，這項自駕巴士開放場域混合車流測試效果良好，市府將繼續爭取中央預算，計畫明年下半年擴大從機捷A17站到A19站社區串聯道路，進行自駕巴士載客路線，為將來自駕巴士載客上路目標暖身。

受到疫情影響，桃園市政府延至今年7月起到10月，在機捷A17領航站附近社區率先進行自駕巴士混合車流測試，由配置安全駕駛員的自駕巴士載客測試，平日上午10時至下午4時，平均每20分鐘1班車，免費搭乘，以社區居民、大園高中學生及好奇預約民眾搭乘最多，統計至今約600人試乘，搭過的林姓居民說，自駕車沒有噪音，蠻穩。

曾友嶸表示，青埔地區進行自駕巴士開放場域載客測試，是全國第一條以捷運站、社區、學校範圍的一般道路混合車流測試載客、而非專用車道測試，路線，市府為擴大測試自駕巴士道路載客，市府將繼續爭取中央預算，並計畫明年下半年擴大在機捷A17站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站總共里程8公里，串聯社區、道路進行自駕巴士載客測試，發揮捷運站、社區接駁功能。

桃園市自駕車巴士載客行駛機捷A17站馬路測試良好，明年擴大A17站到A19站社區道路測試。圖／市政府提供
桃園市自駕車巴士載客行駛機捷A17站馬路測試良好，明年擴大A17站到A19站社區道路測試。圖／市政府提供

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