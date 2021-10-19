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北橫國家風景區明年初送中央審查 桃市府：先做好溝通

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫國家風景區高山縱谷美麗壯觀。記者鄭國樑／攝影
北橫國家風景區高山縱谷美麗壯觀。記者鄭國樑／攝影

桃園升直轄市以後，推動「北橫國家風景區」成為市政府團隊重要的目標和政績之一，市政府日前在議會答詢時表示預計明年初送件申請。不過官員也不諱言表示，先要和中央做好溝通，大家取得共識以後送件才有機會，畢竟不是只有桃園市在爭取成立國家風景區，中央要如何從開申請送件的大門，考驗相關部門的經驗和智慧。

依據桃園市政府觀旅局、風景管理處指出，國家風景區和國家公園不一樣，前者是以觀光發展為主，可以按照原有的土地使用分區開發管理，國家公園著重生態保育，幾乎是維持現狀沒有任何的開發形式。

北橫國家風景區範圍南到桃園大溪三層、頭寮一帶，黃東漢新竹縣關西交界網溪到新北市三峽有木里，往北到宜蘭的大同鄉，總面積超過4萬平方公尺。

市議員陳治文說，北橫國家風景區內有高山縱谷生態豐富，還有許多已經開發的風景遊樂區，像希望納入國家風景區的新竹林管處的東眼山，已經是森林遊樂區，拉拉山巨木群也在申請劃定為森林遊樂區，其他像慈湖、角板山、小烏來、達觀山、東眼山、拉拉山到巴陵一帶，還可連接到宜蘭明池、棲蘭，如今又有羅浮溫泉，也是桃園市旅遊資源最豐富的廊帶，發展為國家風景區並不為過。

桃園市政府升直轄市前，並沒有向中央申請北橫國家風景區，等於是升直轄市以後重要的政績。不過蘇貞昌2006年擔任第一任行政院長的時候，就凍結各縣市申請國家風景區的計畫，市府官員認為雖然各項的評估報告還有規畫構想都已經完成，但是眼前最重要的就是先和中央溝通，取得共識以後再送件，不然申請案送上去只會被擋在門外，無法進一步推動這項重大建設。

市府官員表示成立國家風景區以後，可以成立管理單位隸屬交通部，同時可以獲得中央觀光發展基金的補助，該基金來自機場50%的稅收，全國有13個國家風景區獲得基金的補助，桃園市有全國最大的國際機場，卻一直沒有辦法獲得觀光基金的補助，對地方觀光產業發展而言並不公平也不合理。

北橫羅浮等橋梁是公路上相當有特色的景點。圖／桃園市風景管理處提供
北橫羅浮等橋梁是公路上相當有特色的景點。圖／桃園市風景管理處提供
市政府預計明年初，向中央申請成立北橫國家風景區。圖／桃園市風景管理處提供
市政府預計明年初，向中央申請成立北橫國家風景區。圖／桃園市風景管理處提供

國家風景區 桃園 北橫

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