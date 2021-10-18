快訊

陳柏惟罷免案倒數！遭高中同學爆料家裡開賭場 本人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園財神大樓、渴望園區消防演練 提升敏感增夜間救災

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
消防第四大隊昨晚於龍潭渴望園區，模擬救災。記者翁唯真／翻攝
消防第四大隊昨晚於龍潭渴望園區，模擬救災。記者翁唯真／翻攝

高雄城中城大樓惡火奪走46條人命，桃園市消防局近日也緊鑼密鼓對桃園市的40處複合式大樓進行安檢，消防第四大隊在昨晚及今天上午，於龍潭渴望會館實施日夜間的救災演練；消防第二大隊於今天上午10時，於中壢火車站前財神大樓辦理，並對大樓內的7家營業場所進行消防安檢，希望建立民眾逃生觀念。

消防第四大隊選定與高雄城中城類似的建築渴望會館實施演練，渴望會館內部有游泳池、健身房、中小型會議室、遊戲遊憩區、商店街等多種類休閒設施，同時提供休息住宿；此次模擬大樓火警搶救因應作為、現場部屬方式及大量傷患的救援處理。

第四大隊長郭百倫表示，火災傷亡往往發生在夜間民眾處於疲憊鬆懈狀況時，警覺度及靈敏性較為薄弱，本次增加夜間模擬演練，以強化消防同仁夜間出勤的敏感度。

消防第二大隊長戴明杉指出，中壢財神大樓高11層，有餐廳、旅館及遊藝場，複雜性高也和高雄城中城大樓有雷同處，因為曾經發生過火警，因此是安檢的重點建築。

戴明杉表示，本次模擬2樓民眾抽菸，菸蒂餘燼引發大火，濃煙火勢迅速蔓延，經報案消防人員到場，看到5樓有呼救民眾，派出2輛雲梯車將民眾救下，同時也佈水線進入室內將2樓民眾從旁邊樓梯救下。

戴明杉說，本次演練結合救災現場人員管制系統，透過個人識別裝置以管制救災人員出入及入室氣量時間，保護消防人員安全。

消防第二大隊今於中壢財神大樓消防演練，派出2輛雲梯車模擬救災。記者翁唯真／攝影
消防第二大隊今於中壢財神大樓消防演練，派出2輛雲梯車模擬救災。記者翁唯真／攝影
消防第二大隊今於中壢財神大樓消防演練，佈水線進入室內將民眾救下。記者翁唯真／攝影
消防第二大隊今於中壢財神大樓消防演練，佈水線進入室內將民眾救下。記者翁唯真／攝影
消防第四大隊昨晚於龍潭渴望園區，夜間演練強化消防同仁夜間出勤的敏感度。記者翁唯真／翻攝
消防第四大隊昨晚於龍潭渴望園區，夜間演練強化消防同仁夜間出勤的敏感度。記者翁唯真／翻攝

安檢 桃園

延伸閱讀

財神大樓今安檢遊藝場、旅館皆合格 餐廳復業後再檢查

台南火車站前門面 國賓大樓拉皮21日開工

嘉市這3棟跟城中城背景相似 安檢皆無虞

城中城大火後演習黃偉哲被批作秀 市府：平常就重視大樓消防

相關新聞

春節返台潮將近 鄭文燦：考慮增加防疫旅館

距離明年春節還有3個月多，但傳出海外工作者和留學生早已開搶防疫旅館。桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議表示，桃園目前防疫旅...

桃園市成立鑑識實驗室 全台首部質譜儀專剋新興毒品

桃園市警察局去年起籌劃「DNA暨化學鑑識實驗室」，今天舉行落成啟用典禮，由市長鄭文燦親自主持，未來警方檢驗DNA、不明化...

議員籲盡速推動都更 鄭文燦：缺誘因 應修法提高獎勵

高雄城中城大火釀重大死傷，內政部研議修正「公寓大廈管理條例」，強制要求復合用途建築應成立管委會。桃園市長鄭文燦表示，中央...

湖口後花園景觀營造將蓋步道 計畫最快明年底完工

新竹縣近年積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口地區規畫了「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，計畫改造茶園地景，...

新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場，這次由跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，每項光...

第二屆金牌農村競賽 銅牌獎的是三義鄉雙潭休閒農業區

農委會第二屆金牌農村競賽成績最近出爐，苗栗縣三義鄉雙潭社區暨雙潭休閒農業區透過整合農業資源，以友善方式種植、互相契作、換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。