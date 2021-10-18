桃園財神大樓、渴望園區消防演練 提升敏感增夜間救災

高雄城中城大樓惡火奪走46條人命，桃園市消防局近日也緊鑼密鼓對桃園市的40處複合式大樓進行安檢，消防第四大隊在昨晚及今天上午，於龍潭渴望會館實施日夜間的救災演練；消防第二大隊於今天上午10時，於中壢火車站前財神大樓辦理，並對大樓內的7家營業場所進行消防安檢，希望建立民眾逃生觀念。

消防第四大隊選定與高雄城中城類似的建築渴望會館實施演練，渴望會館內部有游泳池、健身房、中小型會議室、遊戲遊憩區、商店街等多種類休閒設施，同時提供休息住宿；此次模擬大樓火警搶救因應作為、現場部屬方式及大量傷患的救援處理。

第四大隊長郭百倫表示，火災傷亡往往發生在夜間民眾處於疲憊鬆懈狀況時，警覺度及靈敏性較為薄弱，本次增加夜間模擬演練，以強化消防同仁夜間出勤的敏感度。

消防第二大隊長戴明杉指出，中壢財神大樓高11層，有餐廳、旅館及遊藝場，複雜性高也和高雄城中城大樓有雷同處，因為曾經發生過火警，因此是安檢的重點建築。

戴明杉表示，本次模擬2樓民眾抽菸，菸蒂餘燼引發大火，濃煙火勢迅速蔓延，經報案消防人員到場，看到5樓有呼救民眾，派出2輛雲梯車將民眾救下，同時也佈水線進入室內將2樓民眾從旁邊樓梯救下。