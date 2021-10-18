苗縣500吋大螢幕戶外電影院 哆啦A夢10月23日等你來觀賞

苗栗縣頭份市夏日藝文展演活動，今年受到疫情影響，延到10月23日在頭運動公園，規畫下午4點舉辦Cosplay比賽，晚上7點戶外電影院，播映哆啦A夢電影版，頭份市長羅雪珠等人今天邀約親子參加。

頭份市夏日藝文展演活動有知名度，也受到期待，今年因為疫情影響，市公所決定一改以往的室內展覽形式，將夏日藝文搬到頭份運動公園，不僅因戶外通風好，足夠空間保持社交距離，也希望民眾能更安心、舒適的觀賞電影，此外，運動公園整建共融式遊具，也希望市民多多利用休憩。

10月23日夏日藝文展演活動，下午4點舉辦Cosplay比賽，歡迎親子裝扮參加，最高獎金1萬2000元，羅雪珠也從下午4點起發送200支限量棉花糖，憑當天排隊號碼牌領取，領完為止，晚上7點戶外電影院，500吋大螢幕播映哆啦A夢電影版，現場還有胖卡餐車，及在地文創商品攤位，並設置防疫餐飲區，詳細資訊請洽臉書「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁。