快訊

陳柏惟罷免案倒數！遭高中同學爆料家裡開賭場 本人回應了

苗縣500吋大螢幕戶外電影院 哆啦A夢10月23日等你來觀賞

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市夏日藝文展演活動10月23日在頭運動公園登場，頭份市長羅雪珠等人今天邀約親子參加。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市夏日藝文展演活動10月23日在頭運動公園登場，頭份市長羅雪珠等人今天邀約親子參加。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市夏日藝文展演活動，今年受到疫情影響，延到10月23日在頭運動公園，規畫下午4點舉辦Cosplay比賽，晚上7點戶外電影院，播映哆啦A夢電影版，頭份市長羅雪珠等人今天邀約親子參加。

頭份市夏日藝文展演活動有知名度，也受到期待，今年因為疫情影響，市公所決定一改以往的室內展覽形式，將夏日藝文搬到頭份運動公園，不僅因戶外通風好，足夠空間保持社交距離，也希望民眾能更安心、舒適的觀賞電影，此外，運動公園整建共融式遊具，也希望市民多多利用休憩。

10月23日夏日藝文展演活動，下午4點舉辦Cosplay比賽，歡迎親子裝扮參加，最高獎金1萬2000元，羅雪珠也從下午4點起發送200支限量棉花糖，憑當天排隊號碼牌領取，領完為止，晚上7點戶外電影院，500吋大螢幕播映哆啦A夢電影版，現場還有胖卡餐車，及在地文創商品攤位，並設置防疫餐飲區，詳細資訊請洽臉書「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁。

電影 親子

延伸閱讀

聯合稽查公安及消防設備 頭份市4家KTV符合規定

當街開3槍那裡逃！欲搭白牌車逃..頭份警先逮人起出槍彈

苗栗頭份市疑傳槍響 警方帶回4人扣案4根球棒調查

頭份市中山市場規畫拆除重建 目標綠能溫馨有故事

相關新聞

春節返台潮將近 鄭文燦：考慮增加防疫旅館

距離明年春節還有3個月多，但傳出海外工作者和留學生早已開搶防疫旅館。桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議表示，桃園目前防疫旅...

桃園市成立鑑識實驗室 全台首部質譜儀專剋新興毒品

桃園市警察局去年起籌劃「DNA暨化學鑑識實驗室」，今天舉行落成啟用典禮，由市長鄭文燦親自主持，未來警方檢驗DNA、不明化...

議員籲盡速推動都更 鄭文燦：缺誘因 應修法提高獎勵

高雄城中城大火釀重大死傷，內政部研議修正「公寓大廈管理條例」，強制要求復合用途建築應成立管委會。桃園市長鄭文燦表示，中央...

湖口後花園景觀營造將蓋步道 計畫最快明年底完工

新竹縣近年積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口地區規畫了「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，計畫改造茶園地景，...

新竹光臨藝術節壓軸 古蹟光雕秀本22日登場

新竹光臨藝術節最後壓軸「光雕展演」將在本周五傍晚登場，這次由跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，每項光...

第二屆金牌農村競賽 銅牌獎的是三義鄉雙潭休閒農業區

農委會第二屆金牌農村競賽成績最近出爐，苗栗縣三義鄉雙潭社區暨雙潭休閒農業區透過整合農業資源，以友善方式種植、互相契作、換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。