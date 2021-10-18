87歲行善42年不輟 源於童年貧困借米要走12公里路

苗栗縣竹南鎮民眾服務社榮譽理事長陳松生今天連續第42年，捐贈1萬斤白米給清寒戶或孤獨老人，阿斌哥大愛協會、艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，今天也連續第7年捐贈100萬元，幫助家境清寒、家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學童，他們的愛心溫暖弱勢的心。

87歲陳松生今天由兒子陳漢璋代表捐米，縣長徐耀昌、縣議會議長國民黨縣黨部主委鍾東錦代表接受，並致贈感謝狀，1萬斤白將由黨部分送到各鄉鎮市的弱勢家庭，陳漢璋說，捐米已經40多年，其實只是小小發心，因為當年需要人家幫忙，父親有能力後捐米，希望拋磚引玉，讓社會更多人能夠為需要的人伸出雙手，讓他們更溫暖、更有希望，有長的路可以走。

陳松生42年如一日捐白米，緣起他童年家境窮困，曾步行12公里借一把米，只為了隔天要帶飯遠足，事業有成後，認為「只要有飯吃就可以活著，活著就有希望」，他自己捨不得出國、吃點心，卻慷慨解囊，捐贈萬斤白米幫助弱勢，行善傳家也成子孫最好的身教。

此外，縣議會副議長李文斌、艾姆勒車電公司董事長林啟聖，及彩雲社會福利慈善事業基金會董事長吳瑞文今天共同簽署100萬元支票，致贈縣政府作為助學獎金，後龍鎮大山國小黃姓學童並特別致贈手繪感謝狀，感謝捐贈助學金，讓弱勢學童能安心求學，進而專注課業學習。