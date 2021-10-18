春節返台潮將近 鄭文燦：考慮增加防疫旅館

距離明年春節還有3個月多，但傳出海外工作者和留學生早已開搶防疫旅館。桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議表示，桃園目前防疫旅館住房率為7成，但到明年過年前返鄉的人潮，登記率可能到百分之百，他已請市府觀旅局向指揮中心反映，決定是否增加集中檢疫所，或由市府協調增加防疫旅館。

鄭文燦表示，桃園有27家防疫旅館，總房間數是3053間，防疫旅館的服務都做得很好，只有一間旅館的工作人員被發現未穿防護衣，目前已被禁止提供服務，等到改善以後再恢復。

面對春節返鄉高峰，鄭文燦說，的確現在看來，明年春節返鄉的人數相當多，提醒市府人員要預先準備，另外，桃園國際機場有9個據點可以協助登記防疫旅館的這個這個登記，或撥打專線諮詢訂房服務。