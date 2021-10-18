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春節返台潮將近 鄭文燦：考慮增加防疫旅館

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天出席防疫專案會議。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今天出席防疫專案會議。記者朱冠諭／攝影

距離明年春節還有3個月多，但傳出海外工作者和留學生早已開搶防疫旅館桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議表示，桃園目前防疫旅館住房率為7成，但到明年過年前返鄉的人潮，登記率可能到百分之百，他已請市府觀旅局向指揮中心反映，決定是否增加集中檢疫所，或由市府協調增加防疫旅館。

鄭文燦表示，桃園有27家防疫旅館，總房間數是3053間，防疫旅館的服務都做得很好，只有一間旅館的工作人員被發現未穿防護衣，目前已被禁止提供服務，等到改善以後再恢復。

面對春節返鄉高峰，鄭文燦說，的確現在看來，明年春節返鄉的人數相當多，提醒市府人員要預先準備，另外，桃園國際機場有9個據點可以協助登記防疫旅館的這個這個登記，或撥打專線諮詢訂房服務。

防疫旅館 桃園 鄭文燦

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